«Суд» в Крыму продлил арест политзаключенным Абдулгазиеву и Шейхалиеву
|20:00 11.11.2019
|Крым
«Киевский районный суд» в оккупированном Симферополе продлил на 3 месяца арест фигурантам «дела о так называемом терроризме» (вторая симферопольская группа) Тофику Абдулгазиеву и Рустему Шейхалиеву.
Об этом сообщает «Крымская солидарность» в Facebook.
«Меру пресечения Абдулгазиеву Тофику и Рустему Шейхалиеву продлили до 15 февраля 2020 года», — говорится в сообщении.
Также сегодня Ленинский районный суд в Ростове-на-Дону продлил на три месяца арест фигуранту этого же «дела о так называемом терроризме» (вторая симферопольская группа) Руслану Сулейманову.
Как известно, в марте 2019 года в результате облавы ФСБ на крымских татар в Крыму были задержаны 23 человека по подозрению в причастности к организации «Хизб ут-Тахрир». Среди них были Тофик Абдулгазиев и Рустем Шейхалиев.
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