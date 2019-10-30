«Киевский районный суд» в оккупированном Симферополе продлил на 3 месяца арест фигурантам «дела о так называемом терроризме» (вторая симферопольская группа) Тофику Абдулгазиеву и Рустему Шейхалиеву.

Об этом сообщает «Крымская солидарность» в Facebook.

«Меру пресечения Абдулгазиеву Тофику и Рустему Шейхалиеву продлили до 15 февраля 2020 года», — говорится в сообщении.

Также сегодня Ленинский районный суд в Ростове-на-Дону продлил на три месяца арест фигуранту этого же «дела о так называемом терроризме» (вторая симферопольская группа) Руслану Сулейманову.

Как известно, в марте 2019 года в результате облавы ФСБ на крымских татар в Крыму были задержаны 23 человека по подозрению в причастности к организации «Хизб ут-Тахрир». Среди них были Тофик Абдулгазиев и Рустем Шейхалиев.