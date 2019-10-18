Оккупанты заявили о дефиците воды в крымских реках
|19:45 11.11.2019
|Крым
Из-за целого ряда погодных факторов в оккупированном Крыму наблюдается дефицит воды: пересыхают реки.
Об этом РИА Новости Крым рассказала начальник отдела гидрологии и гидрологических прогнозов Крымского гидрометеоцентра Наталья Охрименко.
"Приток воды отсутствует в Чернореченское и Партизанское водохранилища. В остальные водохранилища притоки очень небольшие: от 11 тысяч кубометров до 145 тысяч за прошедшую неделю. Виной тому не только отсутствие осадков, но и высокая температура воздуха. Это связано с погодой во второй половине года: с мая идет недобор осадков после малоснежной зимы. Реки Черная и Альма выше водохранилищ практически два месяца назад пересохли, а в остальные реки притоки очень маленькие ", - рассказала Наталья Охрименко.
Специалист подчеркнула, что Крыму просто необходимы дожди и снежная зима, однако прогнозируется, что ближайшие осадки выпадут не ранее 20 ноября.
Ще на цю тему:
Симферополь и несколько сел на двое суток останутся без воды
Оккупанты озвучили "новую проблему" - сброс пресной днепровской воды в соленый Каркинитский залив
Воду на восток Крыма оккупанты решили подавать "из водозаборов напрямую к потребителям"
Оккупанты озвучили грандиозные планы по снабжению Крыма водой
Путін не просив Київ відновити подачу води до Криму
С 2013 по 2019 годы есть четкая тенденция к ухудшению качества морской воды - главный санврач Крыма
Оккупанты готовят канал к подаче подачи воды в Крым - Арифова