Из-за целого ряда погодных факторов в оккупированном Крыму наблюдается дефицит воды: пересыхают реки.

Об этом РИА Новости Крым рассказала начальник отдела гидрологии и гидрологических прогнозов Крымского гидрометеоцентра Наталья Охрименко.

"Приток воды отсутствует в Чернореченское и Партизанское водохранилища. В остальные водохранилища притоки очень небольшие: от 11 тысяч кубометров до 145 тысяч за прошедшую неделю. Виной тому не только отсутствие осадков, но и высокая температура воздуха. Это связано с погодой во второй половине года: с мая идет недобор осадков после малоснежной зимы. Реки Черная и Альма выше водохранилищ практически два месяца назад пересохли, а в остальные реки притоки очень маленькие ", - рассказала Наталья Охрименко.

Специалист подчеркнула, что Крыму просто необходимы дожди и снежная зима, однако прогнозируется, что ближайшие осадки выпадут не ранее 20 ноября.