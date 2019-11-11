У Греції – сутички між поліцією і студентами, які виступали проти закриття університету
|19:30 11.11.2019
|Греция
Грецька поліція у понеділок, 11 листопада, застосувала сльозогінний газ проти студентів, які протестували проти закриття відомого Афінського університету.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.
Очевидці повідомили, що близько 200 студентів зібралися біля Університету економіки і бізнесу, а кілька десятків прорвалися через замкнені ворота і увійшли на подвір'я.
Поліція застосувала газ і петарди, щоб розігнати протестувальників — деякі студенти кидали каміння і вступили в сутички з офіцерами поліції. Інші демонстранти у той час аплодували і скандували гасла.
У неділю поліція в рамках рейду увійшла в університет, щоб вилучити мотоциклетні шоломи, маски, вогнегасники та інші матеріали. За словами правоохоронців, ці матеріали раніше використовувалися при нападах і протестах. Влада університету вирішила зачинити його на тиждень.
Насильство у понеділок сталося за тиждень до щорічного маршу, присвяченому студентському повстанню 1973 року.
Марш часто стає центром антиурядових протестів і зіткнень у районі Екзархія, який оточений університетами.
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