Два предназначенных для ЧФ больших гидрографических катера направились на испытания / Фото
|19:15 11.11.2019
|Крым
Большой гидрографический катер "Владимир Козицкий" (зав. зак. 1203) и БГК "Борис Слободник" (зав. зак. 1204) покинули доки завода Нижегородский Теплоход.
Об этом сообщает пресс-служба предприятия, пишет СудостроениеИнфо.
Строительство велось в рамках контракта между заводом и Минобороны РФ. Оба катера выполнены по проекту 23040Г. После успешного прохождения госприемки суда войдут в состав Черноморского флота.
Отметим, что завод должен построить заказчику еще 2 катера по данному проекту.
Большой гидрографический катер проекта 23040Г:
Длина наибольшая — 33,04 м
Длина расчетная — 29,16 м
Ширина — 6,8 м
Высота борта на миделе — 3,4 м
Осадка средняя — 1,6 м
Водоизмещение полное — 192,7 т
Мощность ГД — 2х248 кВт
Гидрографический комплекс: многолучевой эхолот; однолучевой эхолот; гидролокатор бокового обзора; система высокоточного определения координат места; мареограф.
Фото: ЗНТ
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