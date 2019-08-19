Большой гидрографический катер "Владимир Козицкий" (зав. зак. 1203) и БГК "Борис Слободник" (зав. зак. 1204) покинули доки завода Нижегородский Теплоход.

Об этом сообщает пресс-служба предприятия, пишет СудостроениеИнфо.



Строительство велось в рамках контракта между заводом и Минобороны РФ. Оба катера выполнены по проекту 23040Г. После успешного прохождения госприемки суда войдут в состав Черноморского флота.



Отметим, что завод должен построить заказчику еще 2 катера по данному проекту.



Большой гидрографический катер проекта 23040Г:



Длина наибольшая — 33,04 м

Длина расчетная — 29,16 м

Ширина — 6,8 м

Высота борта на миделе — 3,4 м

Осадка средняя — 1,6 м

Водоизмещение полное — 192,7 т

Мощность ГД — 2х248 кВт



Гидрографический комплекс: многолучевой эхолот; однолучевой эхолот; гидролокатор бокового обзора; система высокоточного определения координат места; мареограф.





Фото: ЗНТ