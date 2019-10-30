Оккупанты выставили на аукцион санаторий в Алуште
|19:00 11.11.2019
|Крым
Распорядительная дирекция имущества оккупированного Крымаа выставила на аукцион собственность санатория в поселке Рыбачье (Алушта) за 51 млн рублей.
Информация об аукционе указана в списке текущих торгов дирекции, пишет Крыминформ.
Начальная (минимальная) цена составляет 51 035 305 рублей. Датой начала срока подачи заявок на участие в аукционе указано 26 октября, срок окончания подачи – 15 ноября. Аукцион состоится 20 ноября в 11.00 на электронной площадке.
Среди выставленного на торги имущества указаны два спальных корпуса (1621,4 кв.м и 1896,6 кв. м), столовая (1684,4 кв. м), два гаража, уборные и трансформаторная подстанция. Также на аукцион выставлено движимое имущество – бытовая и кухонная техника, мебель.
Ранее Распорядительная дирекция имущества оккупированного Крыма выставила на аукцион за 33,4 млн рублей имущество пансионата, расположенного в поселке Черноморское.
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