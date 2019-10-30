Фрегат ЧФ провел учения по отражению воздушного нападения
|18:15 11.11.2019
|Крым
Фрегат Черноморского флота страны-агрессора «Адмирал Эссен» выполнил электронные пуски по воздушным целям.
Об этом сообщил отдел информационного обеспечения Черноморского флота, пишет Крыминформ.
В сообщении сказано, что расчеты противовоздушной обороны (ПВО) фрегата Черноморского флота «Адмирал Эссен» уничтожили условные воздушные цели в ходе учения в Черном море. По замыслу учения, авиация условного противника произвела запуск управляемых ракет по обнаруженному в море российскому кораблю.
Отмечается, что роль условного противника исполнял самолет Су-24М Морской авиации и ПВО Черноморского флота.
В ходе тренировки, корабельный расчет боевого информационного поста корабля обнаружили и классифицировали условные цели, а расчет ПВО при подходе условных целей на дистанцию поражения уничтожил их электронными пусками зенитных ракет.
Ще на цю тему:
Роскосмос в 2023 году введет в строй центр дистанционного зондирования Земли в Крыму
В оккупированный Крым приедут юнармейцы со всей России
ЮВО: Трубопроводный батальон завершает прокладку магистрального водопровода к воинской части
Україна нагадала ООН, що РФ відновлює ядерну інфраструктуру в Криму
Военная делегация из США побывала на украинских военных кораблях и вышла в море в Мариуполе