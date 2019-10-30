Фрегат Черноморского флота страны-агрессора «Адмирал Эссен» выполнил электронные пуски по воздушным целям.

Об этом сообщил отдел информационного обеспечения Черноморского флота, пишет Крыминформ.

В сообщении сказано, что расчеты противовоздушной обороны (ПВО) фрегата Черноморского флота «Адмирал Эссен» уничтожили условные воздушные цели в ходе учения в Черном море. По замыслу учения, авиация условного противника произвела запуск управляемых ракет по обнаруженному в море российскому кораблю.

Отмечается, что роль условного противника исполнял самолет Су-24М Морской авиации и ПВО Черноморского флота.

В ходе тренировки, корабельный расчет боевого информационного поста корабля обнаружили и классифицировали условные цели, а расчет ПВО при подходе условных целей на дистанцию поражения уничтожил их электронными пусками зенитных ракет.