У понеділок, 11 листопада, оператор проекту "Північний потік - 2" Nord Stream 2 AG подала в арбітражний суд проти Європейського союзу із-за невідповідності поправок до газової директиви.

Про це повідомляє ZN,UA з посиланням на російски ЗМІ.

"26 вересня 2019 року Nord Stream 2 AG повідомила про початок спеціального арбітражу... проти ЄС на підставі договору до Енергетичної хартії", - йдеться в документі.

На думку компанії-оператора, Євросоюз порушив свої зобов'язання, прийнявши "дискримінаційні поправки" до директиви. Зокрема, директива передбачає заборону для добувної паливо компанії одночасно володіти газопроводом.

8 листопада, польський антимонопольний регулятор UOKIK оштрафував партнера російського "Газпрому", відповідальну за будівництво газопроводу "Північний потік-2" компанію Engie Energy на 172 млн злотих, приблизно 40 млн євро.

30 жовтня Данія дозволила будівництво "Північного потоку-2". Газопровід пройде на Південний Схід від острова Борнхольм. Данія була останньою європейською державою, яка блокувала будівництво газопроводу в своїх територіальних водах.

15 квітня Рада Європейського Союзу затвердив європейську газову директиву з урахуванням внесених поправок, в перспективі охоплює "Північний потік-2".

Директива поширює правила газового ринку ЄС на трубопроводи, прокладені з країн, що не входять у блок. Так, частини трубопроводів, що йдуть з третіх країн, прокладені по території Євросоюзу (у т. ч. внутрішніх вод), повинні відповідати вимогам, які застосовуються до внутрішніх трубопроводів.

Це означає, що компанія-оператор "Північного потоку-2" повинна бути незалежною від "Газпрому", а 50% його пропускної потужності повинні резервуватися для альтернативних постачальників. Винятки можливі, але тільки зі схвалення Єврокомісії.

Морський газопровід "Північний потік 2" потужністю 55 млрд куб. м на рік повинен пройти від компресорної станції "Слов'янська" в Кінгісепському районі Ленінградської області до балтійського узбережжя Німеччини. Засновником і власником контрольного пакета акцій акціонерного товариства "Північний потік-2" є російський газовий монополіст "Газпром".