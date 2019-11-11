ЄС назвав неприйнятною ескалацію на лінії окупації в Грузії
|18:30 11.11.2019
|Грузия
У зв'язку із зростанням напруженості в окупованому Цхінвальському регіоні Грузії та заявами окупаційного режиму, що не відповідають дійсності, Служба зовнішніх зв'язків ЄС закликала всі сторони до стриманості від будь-яких дій і заяв, які могли б загострити ситуацію.
Відповідна заява є в розпорядженні "Європейської правди".
"Зростання напруженості уздовж адміністративного кордону в окупованому регіоні Грузії, Південній Осетії, абсолютно неприйнятне. Також неприйнятними є фактажно неточні заяви з боку Південної Осетії, що стосуються безпеки та поточної ситуації на місці, що тільки загострює напруженість", - заявили у Брюсселі.
Євросоюз закликає всі сторони проявити максимальну стриманість і утримуватися від будь-яких можливих кроків і заяв, які могли б загострити ситуацію.
Замість цього, кажуть у ЄС, повинні використовуватися механізми запобігання інцидентів і шляхи вирішення - такі, як гаряча лінія, Механізм запобігання інцидентів і реагування на них (в Ергнеті), а також постійно слід використовувати Женевські дискусії.
"Крім того, пункти пропуску, закриті з початку вересня, мають бути відкриті без зволікань. Все це є найкращим способом пошуку шляхів вирішення поточних проблем у сфері безпеки, гуманітарних та інших проблем, спричинених ситуацією вздовж адміністративного кордону", - додали в ЄС.
Міністерство закордонних справ Грузії раніше заявило про провокацію у зв'язку з поновленням незаконної "бордеризації" на лінії окупації.
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