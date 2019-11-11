ЄС назвав неприйнятною ескалацію на лінії окупації в Грузії

18:30 11.11.2019   Грузия

У зв'язку із зростанням напруженості в окупованому Цхінвальському регіоні Грузії та заявами окупаційного режиму, що не відповідають дійсності, Служба зовнішніх зв'язків ЄС закликала всі сторони до стриманості від будь-яких дій і заяв, які могли б загострити ситуацію.

Відповідна заява є в розпорядженні "Європейської правди".

"Зростання напруженості уздовж адміністративного кордону в окупованому регіоні Грузії, Південній Осетії, абсолютно неприйнятне. Також неприйнятними є фактажно неточні заяви з боку Південної Осетії, що стосуються безпеки та поточної ситуації на місці, що тільки загострює напруженість", - заявили у Брюсселі.

Євросоюз закликає всі сторони проявити максимальну стриманість і утримуватися від будь-яких можливих кроків і заяв, які могли б загострити ситуацію.

Замість цього, кажуть у ЄС, повинні використовуватися механізми запобігання інцидентів і шляхи вирішення - такі, як гаряча лінія, Механізм запобігання інцидентів і реагування на них (в Ергнеті), а також постійно слід використовувати Женевські дискусії.

"Крім того, пункти пропуску, закриті з початку вересня, мають бути відкриті без зволікань. Все це є найкращим способом пошуку шляхів вирішення поточних проблем у сфері безпеки, гуманітарних та інших проблем, спричинених ситуацією вздовж адміністративного кордону", - додали в ЄС.

Міністерство закордонних справ Грузії раніше заявило про провокацію у зв'язку з поновленням незаконної "бордеризації" на лінії окупації.



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