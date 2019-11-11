Верховний Суд зняв заборону на примусовий продаж "дочки" російського банку

18:00 11.11.2019   Украина

Верховний Суд залишив без змін постанову Київського апеляційного суду від 27 серпня, якою було скасовано заборону Державній виконавчій службі вчиняти будь-які дії щодо продажу 99,77% акцій Промінвестбанку.

Про це повідомляє Finbalance з посиланням на рішення суду від 6 листопада, пише Економічна правда.

Зазначається, що суд відмовився задовольнити касаційні скарги російської держкорпорації ВЕБ.РФ та її української "дочки" - Промінвестбанку.

Заборона на продаж акцій банку вводилась постановою Печерського райсуду Києва від 24.07.2019 на вимогу ВЕБ.РФ в рамках забезпечення його позову щодо зняття арешту з 99,77% акцій Промінвестбанку.

Верховний Суд відхилив скаргу російської держкорпорації "ВЕБ.РФ" на рішення судів попередніх інстанцій, яким корпорація хотіла зупинити продаж акцій "Промінвестбанку".

20 вересня 2018 року приватний виконавець виконавчого округу Києва Каращук K.Л. на підставі заяви ТОВ "Дайріс" відкрила виконавче провадження з примусового виконання ухвали Апеляційного суду Києва від 5 вересня 2018 року щодо стягненню акцій ПАТ "Промінвестбанк" на користь компанії "Дайріс" з групи "Приват" Ігоря Коломойського і партнерів.



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