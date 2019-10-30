У Дніпрі розпочався поглиблений науково-практичний тренінг NATO

17:15 11.11.2019   Украина

З 11 по 15 листопада у Дніпрі відбудеться поглиблений тренінг NATO Science for Peace and Security Programme — «Протидія агентам зброї масового ураження та новітні технології: поглиблений тренінг реагування на виклики у сфері конфлікту та безпеки у східній Україні». 

Такий захід уперше відбувається в Україні в рамках співпраці з Північноатлантичним альянсом, пише armyinform

Участь у вишколі пройдуть 300 лікарів і фахівців із захисту від хімічних, біологічних, радіаційних та ядерних загроз, лекторами будуть провідні інструктори з США та Європи.  Про це під час спільної пресконференції заявили організатори заходу: головний лікар Дніпровської обласної лікарні імені Мечникова — ко-директор проєкту Сергій Риженко, ко-директор проєкту Тімоті Еріксон, професор Гарвардської медичної школи  Сонні Пател та Головний координатор від НАТО Патрик Чиллю.

За словами організаторів, на початку року було схвалено грант НАТО SPS (програма «Наука заради миру та безпеки») на проведення тренінгу цього листопада у Дніпрі у співпраці з Гарвардською гуманітарною ініціативою та лікарнею Мечникова.

Найкращі спікери та інструктори з Америки та Європи, зокрема провідні інструктори NAEMT (Американська національна асоціація парамедиків та медичних техніків) планують вишколити військових і цивільних лікарів з усієї України відразу з кількох напрямків: освітні технології, надання невідкладної допомоги, ультразвукове діагностування екстрених станів, запобігання та захист від хімічних, біологічних, радіаційних та ядерних загроз.

За словами головного лікаря лікарні ім. Мечникова та ко-директора проєкту Сергія Риженка, захід подібного масштабу в Україні проводять уперше, проте місце його проведення вибрано невипадково — прифронтове Дніпро стикнулося з величезною кількістю тяжких поранених, яких лікували в усіх лікарнях міста, тому набутий досвід є безцінним і ним необхідно ділитися, особливо в умовах збройної агресії, якої зазнала Україна.

«Багато бійців, які пройшли через нас, не мали шансів одужати, але всі зусилля лікарів не минули марно і три тисячі бійців були врятовані у лікарні імені Мечникова. За цим спостерігали наші колеги з інших країн, вони приїжджали, допомагали, проводили тренінги, вони і є ініціаторами проведення цього форуму, в якому братиме участь 300 фахівців з різних галузей. Будуть лектори з усього світу, які пройшли війну, це дуже важливо. До війни ми зовсім не мали досвіду лікування поранених, а нині ми можемо цим досвідом ділитися», — зазначив Сергій Риженко.



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