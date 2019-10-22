ЮВО: В Краснодарском крае спецназ получил крупную партию новейших автоматов Калашникова АК-12
|17:45 11.11.2019
|Краснодарский край
Партия из более чем 700 новейших автоматов Калашникова АК-12 поступила на вооружение соединения специального назначения Южного военного округа, дислоцированного в Краснодарском крае.
По сравнению с предшественниками он обладает повышенной эргономикой, повышенной кучностью стрельбы, уникальной живучестью ствола, для производства которого использована новая технология, сообщает пресс-служба Минобороны России.
АК-12 разработан концерном «Калашников» в рамках программы «Ратник» как элемент перспективного комплекса оснащения военнослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации и в конце 2018 года был принят на вооружение.
АК-12 позиционируется как новая платформа, на базе которой планируется выпускать оружие разного калибра и самого различного назначения – как военного, так и гражданского.
В ближайшее время на общевойсковом полигоне ЮВО военнослужащие спецназа проведут пристрелку оружия.
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