Партия из более чем 700 новейших автоматов Калашникова АК-12 поступила на вооружение соединения специального назначения Южного военного округа, дислоцированного в Краснодарском крае.

По сравнению с предшественниками он обладает повышенной эргономикой, повышенной кучностью стрельбы, уникальной живучестью ствола, для производства которого использована новая технология, сообщает пресс-служба Минобороны России.

АК-12 разработан концерном «Калашников» в рамках программы «Ратник» как элемент перспективного комплекса оснащения военнослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации и в конце 2018 года был принят на вооружение.

АК-12 позиционируется как новая платформа, на базе которой планируется выпускать оружие разного калибра и самого различного назначения – как военного, так и гражданского.

В ближайшее время на общевойсковом полигоне ЮВО военнослужащие спецназа проведут пристрелку оружия.