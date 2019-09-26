Оккупированным Крыму и Севастополю сократили объем субсидий для многодетных семей.

Соответствующее решение было принято 7 ноября на заседании правительства РФ, пишет РИА «Новый День».

Речь идет об ежемесячной денежной выплате, назначаемой при рождении третьего ребенка или последующих детей до достижения ими трехлетнего возраста. На эти цели до конца текущего года и в течение 2020 – 2021 годов 62 субъектам РФ предполагается выделить более 38 млрд рублей.

При этом 17 регионам, включая оккупированные Крым и Севастополь, суммы, предусмотренные на 2019 год, сокращены на 755,4 млн рублей – «в связи с уточнением численности нуждающихся в поддержке семей». Эти деньги отдадут в те территории, где количество многодетных семей выросло.

Согласно официальным данным оккупантов, в Крыму начитывается более 25 тысяч многодетных семей, в Севастополе – около 3 тысяч.