Россия сократила Крыму объем субсидий для многодетных семей

17:30 11.11.2019   Крым

Оккупированным Крыму и Севастополю сократили объем субсидий для многодетных семей. 

Соответствующее решение было принято 7 ноября на заседании правительства РФ, пишет РИА «Новый День».

Речь идет об ежемесячной денежной выплате, назначаемой при рождении третьего ребенка или последующих детей до достижения ими трехлетнего возраста. На эти цели до конца текущего года и в течение 2020 – 2021 годов 62 субъектам РФ предполагается выделить более 38 млрд рублей.

При этом 17 регионам, включая оккупированные Крым и Севастополь, суммы, предусмотренные на 2019 год, сокращены на 755,4 млн рублей – «в связи с уточнением численности нуждающихся в поддержке семей». Эти деньги отдадут в те территории, где количество многодетных семей выросло.

Согласно официальным данным оккупантов, в Крыму начитывается более 25 тысяч многодетных семей, в Севастополе – около 3 тысяч.



Ще на цю тему:

19:15 07.11.2019
Севастополю обещают в ближайшие три года 26 млрд рублей из федерального бюджета
19:00 22.10.2019
Поступления в бюджеты Крыма от физлиц больше чем втрое привысили поступления от предприятий
12:00 22.10.2019
В оккупированном Крыму выставят на аукционы шесть старых пассажирских теплоходов
08:30 18.10.2019
Оккупационные власти Крыма и их кремлевские хозяева не сошлись во взглядах на освоение средств, выделенных для ремонта дорог
18:00 16.10.2019
Оккупированному Севастополю подготовили дефицитный бюджет
19:10 10.10.2019
Сумма уплаченных крымскими гостиницами налогов выросла почти на 25%
11:00 10.10.2019
Разделение полномочий "главы республики и премьера" оставит крымский бюджет без значительной суммы
18:01 09.10.2019
Дефляция в оккупированном Крыму в сентябре составила 0,6%, инфляция с начала года - 2,5%
17:45 02.10.2019
На туристическом форуме "Открытый Крым" в Симферополе обсудят меры господдержки
11:01 27.09.2019
Так называемое «Крымэнерго» из федерального бюджета получит 7,4 миллиарда рублей
20:00 26.09.2019
Как «эффективные» чиновники оккупантов распиливают федеральные бюджеты на Крым и Севастополь
19:30 26.09.2019
Оккупированные Крым и Севастополь лишат финансирования по программам реконструкции дорог
Новини
Азербайджан Азербайджан
09:00 07.11.2019
Азербайджан вручил послу России ноту протеста
12:30 05.11.2019
Баку и Анкара обсудят вопросы развития военного сотрудничества
12:55 31.10.2019
ЮНЕСКО включило Баку в список творческих городов
19:45 30.10.2019
Азербайджан направит США ноту протеста - МИД
Всі новини країни
Армения Армения
16:30 11.11.2019
Армения не подписала договор с Россией о допуске в американские биолаборатории
18:45 06.11.2019
Допомога США Вірменії цьогоріч збільшилася на 40% – посольство
12:45 05.11.2019
Ереван ожидает поставок российских Су-30СМ в конце 2019 - начале 2020 года
08:45 05.11.2019
ЮВО: Пожар в аэропорту Эребуни в Армении не затронул российскую военную базу
Всі новини країни
Болгария Болгария
14:45 11.11.2019
Премьер Болгарии проверил ход строительства газовой связки с Грецией
09:45 08.11.2019
Болгарія купує два мінних тральщика у Нідерландів
16:15 07.11.2019
Почти год в Варне пришвартовано брошенное вместе с экипажем российское судно
20:30 04.11.2019
Путін нагородив Орденом дружби болгарина, підозрюваного у шпигунстві на користь Росії
Всі новини країни
Греция Греция
19:30 11.11.2019
У Греції – сутички між поліцією і студентами, які виступали проти закриття університету
13:45 11.11.2019
В греческом порту выявлена преступная организация, занимающаяся нелегальными мигрантами
14:30 07.11.2019
Российские военные корабли зашли в греческий порт Пирей
14:45 06.11.2019
Під час вибуху на заводі у Греції загинув робітник
Всі новини країни
Грузия Грузия
18:30 11.11.2019
ЄС назвав неприйнятною ескалацію на лінії окупації в Грузії
15:45 11.11.2019
С 27 ноября Грузия на шесть месяцев станет страной-председателем Совета Европы
14:00 11.11.2019
Ирландская авиакомпания Ryanair официально вышла на грузинский авиационный рынок
18:45 07.11.2019
Президент Грузии: Россия остается главной угрозой безопасности
Всі новини країни
Молдова Молдова
19:45 08.11.2019
ЄС і США закликали владу Молдови до компромісу на тлі можливого падіння уряду
14:45 08.11.2019
Парламент Молдови у п’ятницю може відправити уряд у відставку
14:00 07.11.2019
Президент Молдови припустив можливість відставки уряду
10:45 07.11.2019
Конфлікт між партіями влади поставив під загрозу уряд Молдови
Всі новини країни
Россия Россия
20:45 11.11.2019
ЮВО: Группа быстрого реагирования уничтожила условного противника при попытке захватить штаб соединения
18:45 11.11.2019
Компанія - оператор проекту "Північний потік - 2" подала позов на арбітраж проти ЄС
17:45 11.11.2019
ЮВО: В Краснодарском крае спецназ получил крупную партию новейших автоматов Калашникова АК-12
16:45 11.11.2019
ЮВО: Штурмовики уничтожили заглубленный командный пункт условного противника
Всі новини країни
Румыния Румыния
08:07 11.11.2019
Вибори президента Румунії: до другого туру вийшли чинний глава держави й експрем'єрка
11:37 08.11.2019
Вибори президента Румунії: Йоганніс йде до переобрання
11:15 08.11.2019
Представники ВМС України та Румунії обговорили питання безпеки у Чорноморському регіоні
16:45 06.11.2019
Уряд Румунії висунув двох кандидатів у Єврокомісію
Всі новини країни
Турция Турция
17:00 11.11.2019
У Трампа попередили Ердогана про санкції за купівлю С-400 у РФ
09:15 11.11.2019
Турция увеличила импорт казахстанской нефти в 4 раза
12:45 08.11.2019
По тоннелю под Босфором прошел первый контейнерный поезд из Китая в Европу
11:55 08.11.2019
Ердоган хоче більше підтримки ЄС, погрожує відкрити мігрантам двері в Європу
Всі новини країни
Украина Украина
21:00 11.11.2019
Роскосмос в 2023 году введет в строй центр дистанционного зондирования Земли в Крыму
20:30 11.11.2019
Бердянська філія «Аскет Шиппінг» перевалила першу в сезоні партію соняшникової макухи
20:15 11.11.2019
13 листопада на «Айлендах» та «Охрименко» піднімуть прапор ВМСУ
20:00 11.11.2019
«Суд» в Крыму продлил арест политзаключенным Абдулгазиеву и Шейхалиеву
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд