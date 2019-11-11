Россия и Армения отложили подписание меморандума о доступе российских специалистов в лаборатории в Армении, финансируемые США.

Об этом рассказал российский дипломатический источник и подтвердил собеседник в Армении, знакомый с ходом переговоров, пишет ghall.com.

По словам собеседника с армянской стороны, «документ пока не готов».

О том, что во время ноябрьского визита министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Ереван 10-11 ноября готовится подписание меморандума, который гарантирует доступ российским специалистам в биолаборатории в Армении, сообщил в октябре «Коммерсантъ».

По данным издания, уже в октябре работа над документом была закончена. Модернизированные на деньги США лаборатории, в которых проводятся биологические исследования, изучаются вирусы и штаммы, действуют в Украине, в Грузии, Армении, Казахстане.

Россия неоднократно выражала подозрения в назначении действующих в закрытом режиме исследовательских центров на постсоветском пространстве. Деньги на их модернизацию и оснащение выделяет Пентагон. Например, на модернизацию армянского Национального центра по контролю и профилактике заболеваний Минобороны США выделило $10 млн.

Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков говорил, что действия Вашингтона не отвечают интересам укрепления Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия. По мнению Москвы, медико-биологическая деятельность этих лабораторий может осуществляться в интересах Пентагона, а не в гуманитарных целях, таких как профилактика и борьба с инфекционными заболеваниями, пишет издание.