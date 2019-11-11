У Трампа попередили Ердогана про санкції за купівлю С-400 у РФ
|17:00 11.11.2019
|Турция
Президент США Дональд Трамп обговорить з лідером Туреччини його рішення придбати російську систему ППО, коли вони зустрінуться цього тижня в Білому домі на тлі напружених відносин між двома союзниками по НАТО.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство АР.
Радник Трампа з національної безпеки Роберт О'Брайен заявив у неділю, що США досі "дуже засмучені" тим, що Анкара придбала російську систему С-400. США заявляє, що система несумісна з силами НАТО і може поставити під загрозу програму винищувачів F-35 та допомогти російській розвідці. Адміністрація Трампа усунула Туреччину з програми F-35 у липні.
О'Брайен заявив: якщо Туреччина не позбудеться російської системи, вона, найімовірніше, зіткнеться із санкціями США, підтриманими двопартійною більшістю в Конгресі.
Планується, що Трамп зустрінеться з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом у середу та генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом у четвер. Трамп та Ердоган планують спільну пресконференцію в середу вдень.
"В НАТО немає місця для С-400", - сказав О'Брайен. "В НАТО немає місця для значних російських військових закупівель. Це повідомлення, яке президент дуже чітко передасть йому, коли він буде тут, у Вашингтоні".
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