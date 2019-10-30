ЮВО: Штурмовики уничтожили заглубленный командный пункт условного противника
|16:45 11.11.2019
|Россия
Экипажи штурмовиков Су-25СМ Южного военного округа при выполнении полетных заданий уничтожили заглубленный командный пункт условного противника на одном из полигонов на Северном Кавказе.
В небе экипажи совершенствовали навыки пилотирования авиационной техникой в горной местности и сложных метеорологических условиях на разных высотах, сообщает пресс-служба Минобороны России.
В составе боевого звена самолеты Су-25СМ преодолели систему ПВО условного противника, поразили наземные цели с применением авиационных ракет и пушек.
К полетам было привлечено более 20 экипажей, а также специалистов наземных обеспечивающих служб, задействовано 5 самолетов.
В текущем году экипажи штурмовиков Су-25СМ приняли участие в более чем 20 различных учениях, выполнили около 1,5 тыс. вылетов с практическим применением штатного вооружения. В ходе учебных мероприятий с участием пилотов были выполнены задачи по уничтожению авиационного парка боевых машин, объектов ПВО, крупных складов горюче-смазочных материалов, баз и живой силы условного противника.
Учения проводились на территории республик Северного Кавказа, Ростовской, Волгоградской областей, Краснодарского и Ставропольского краев.
В общей сложности с начала текущего года каждый военный летчик авиационного полка совершил порядка 150 учебно-боевых вылетов, проведя в воздухе свыше 100 часов. Около 40 часов налета были выполнены в сложных метеорологических условиях, в горах, а также в ночное время.
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