ЮВО: Штурмовики уничтожили заглубленный командный пункт условного противника

16:45 11.11.2019   Россия

Экипажи штурмовиков Су-25СМ Южного военного округа при выполнении полетных заданий уничтожили заглубленный командный пункт условного противника на одном из полигонов на Северном Кавказе.

В небе экипажи совершенствовали навыки пилотирования авиационной техникой в горной местности и сложных метеорологических условиях на разных высотах, сообщает пресс-служба Минобороны России.

В составе боевого звена самолеты Су-25СМ преодолели систему ПВО условного противника, поразили наземные цели с применением авиационных ракет и пушек.

К полетам было привлечено более 20 экипажей, а также специалистов наземных обеспечивающих служб, задействовано 5 самолетов.

В текущем году экипажи штурмовиков Су-25СМ приняли участие в более чем 20 различных учениях, выполнили около 1,5 тыс. вылетов с практическим применением штатного вооружения. В ходе учебных мероприятий с участием пилотов были выполнены задачи по уничтожению авиационного парка боевых машин, объектов ПВО, крупных складов горюче-смазочных материалов, баз и живой силы условного противника.

Учения проводились на территории республик Северного Кавказа, Ростовской, Волгоградской областей, Краснодарского и Ставропольского краев.

В общей сложности с начала текущего года каждый военный летчик авиационного полка совершил порядка 150 учебно-боевых вылетов, проведя в воздухе свыше 100 часов. Около 40 часов налета были выполнены в сложных метеорологических условиях, в горах, а также в ночное время.



Ще на цю тему:

20:45 11.11.2019
ЮВО: Группа быстрого реагирования уничтожила условного противника при попытке захватить штаб соединения
08:45 11.11.2019
ЮВО: Экипажи Каспийской флотилии за лето провели более 100 тренировок по борьбе с крылатыми ракетами и БЛА
19:00 07.11.2019
ЮВО: Зенитчики провели тренировку на черноморском побережье Краснодарского края
18:15 07.11.2019
ЮВО: Экипажи Каспийской флотилии учили эвакуироваться с аварийного корабля
15:00 07.11.2019
Совместные подразделения ПВО России и Египта в ходе учений выполнили боевые стрельбы из ЗРК по дронам под Каиром
08:30 07.11.2019
ЮВО: МиГ-29 и Ка-52 выполнили роль условного противника в ходе совместного российско-египетского учения ПВО
19:30 05.11.2019
ЮВО: Связисты провели масштабную комплексную радиотренировку
18:15 05.11.2019
ЮВО: В Абхазии ликвидировали скрытый лагерь условного противника
17:15 05.11.2019
ЮВО: Горные разведчики провели ночной поиск условных террористов
15:30 05.11.2019
Совместные подразделения ПВО России и Египта защищают аэродром под Каиром от условного противника
10:30 05.11.2019
Военные России и Египта продолжают совместные учения
09:15 05.11.2019
Совместные учения ВМФ и ВКС России прошли в Средиземном море
Новини
Азербайджан Азербайджан
09:00 07.11.2019
Азербайджан вручил послу России ноту протеста
12:30 05.11.2019
Баку и Анкара обсудят вопросы развития военного сотрудничества
12:55 31.10.2019
ЮНЕСКО включило Баку в список творческих городов
19:45 30.10.2019
Азербайджан направит США ноту протеста - МИД
Всі новини країни
Армения Армения
16:30 11.11.2019
Армения не подписала договор с Россией о допуске в американские биолаборатории
18:45 06.11.2019
Допомога США Вірменії цьогоріч збільшилася на 40% – посольство
12:45 05.11.2019
Ереван ожидает поставок российских Су-30СМ в конце 2019 - начале 2020 года
08:45 05.11.2019
ЮВО: Пожар в аэропорту Эребуни в Армении не затронул российскую военную базу
Всі новини країни
Болгария Болгария
14:45 11.11.2019
Премьер Болгарии проверил ход строительства газовой связки с Грецией
09:45 08.11.2019
Болгарія купує два мінних тральщика у Нідерландів
16:15 07.11.2019
Почти год в Варне пришвартовано брошенное вместе с экипажем российское судно
20:30 04.11.2019
Путін нагородив Орденом дружби болгарина, підозрюваного у шпигунстві на користь Росії
Всі новини країни
Греция Греция
19:30 11.11.2019
У Греції – сутички між поліцією і студентами, які виступали проти закриття університету
13:45 11.11.2019
В греческом порту выявлена преступная организация, занимающаяся нелегальными мигрантами
14:30 07.11.2019
Российские военные корабли зашли в греческий порт Пирей
14:45 06.11.2019
Під час вибуху на заводі у Греції загинув робітник
Всі новини країни
Грузия Грузия
18:30 11.11.2019
ЄС назвав неприйнятною ескалацію на лінії окупації в Грузії
15:45 11.11.2019
С 27 ноября Грузия на шесть месяцев станет страной-председателем Совета Европы
14:00 11.11.2019
Ирландская авиакомпания Ryanair официально вышла на грузинский авиационный рынок
18:45 07.11.2019
Президент Грузии: Россия остается главной угрозой безопасности
Всі новини країни
Молдова Молдова
19:45 08.11.2019
ЄС і США закликали владу Молдови до компромісу на тлі можливого падіння уряду
14:45 08.11.2019
Парламент Молдови у п’ятницю може відправити уряд у відставку
14:00 07.11.2019
Президент Молдови припустив можливість відставки уряду
10:45 07.11.2019
Конфлікт між партіями влади поставив під загрозу уряд Молдови
Всі новини країни
Россия Россия
20:45 11.11.2019
ЮВО: Группа быстрого реагирования уничтожила условного противника при попытке захватить штаб соединения
18:45 11.11.2019
Компанія - оператор проекту "Північний потік - 2" подала позов на арбітраж проти ЄС
17:45 11.11.2019
ЮВО: В Краснодарском крае спецназ получил крупную партию новейших автоматов Калашникова АК-12
16:45 11.11.2019
ЮВО: Штурмовики уничтожили заглубленный командный пункт условного противника
Всі новини країни
Румыния Румыния
08:07 11.11.2019
Вибори президента Румунії: до другого туру вийшли чинний глава держави й експрем'єрка
11:37 08.11.2019
Вибори президента Румунії: Йоганніс йде до переобрання
11:15 08.11.2019
Представники ВМС України та Румунії обговорили питання безпеки у Чорноморському регіоні
16:45 06.11.2019
Уряд Румунії висунув двох кандидатів у Єврокомісію
Всі новини країни
Турция Турция
17:00 11.11.2019
У Трампа попередили Ердогана про санкції за купівлю С-400 у РФ
09:15 11.11.2019
Турция увеличила импорт казахстанской нефти в 4 раза
12:45 08.11.2019
По тоннелю под Босфором прошел первый контейнерный поезд из Китая в Европу
11:55 08.11.2019
Ердоган хоче більше підтримки ЄС, погрожує відкрити мігрантам двері в Європу
Всі новини країни
Украина Украина
21:00 11.11.2019
Роскосмос в 2023 году введет в строй центр дистанционного зондирования Земли в Крыму
20:30 11.11.2019
Бердянська філія «Аскет Шиппінг» перевалила першу в сезоні партію соняшникової макухи
20:15 11.11.2019
13 листопада на «Айлендах» та «Охрименко» піднімуть прапор ВМСУ
20:00 11.11.2019
«Суд» в Крыму продлил арест политзаключенным Абдулгазиеву и Шейхалиеву
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд