Россияне за месяц забрали из Сбербанка почти 80 млрд рублей

15:15 11.11.2019   Россия

Средства розничных клиентов в Сбербанке за октябрь сократились на 0,6% до 13,07 трлн руб., говорится в отчетности банка по российским стандартам. 

Получается, за месяц отток средств населения из банка составил примерно 79 млрд рублей, пишет ForPost.

Отток произошел из-за «продолжающейся оптимизации стоимости клиентских средств во всех валютах», а также на фоне снижения рыночных ставок, замедления инфляции и смягчения монетарной политики ЦБ, объясняет Сбербанк в пресс-релизе. С начала года средства физлиц в Сбербанке выросли всего на 0,2%, а доля госбанка на этом рынке сократилась с 45,1 до 43,9% на 1 октября.

Несмотря на октябрьский отток, за первую неделю ноября банк уже дважды снизил ставки вкладов. С 1 ноября Сбербанк прекратил прием промовклада, в результате чего максимальная ставка розничного вклада в рублях в нем упала на 0,75 процентного пункта (п. п.) – до 5% годовых. А с 6 ноября госбанк снизил ставки рублевых вкладов базовой линейки на 0,15–0,5 п. п. в зависимости от срока, в итоге максимальная ставка розничного вклада госбанка опустилась до 4,65% годовых. Базовые ставки Сбербанк последний раз уменьшал 19 сентября.

Средства компаний на счетах также снизились в октябре – на 1,8% до 6,94 трлн руб. С начала года они сократились на 0,5%. В то же время Сбербанк указывает, что по итогам 10 месяцев совокупный объем клиентских средств увеличился без учета валютной переоценки на 2,3%.

Учитывая уровни отчислений в фонд обязательного резервирования (4,75% по средствам физлиц в рублях), страховые взносы в Агентство по страхованию вкладов (0,6% в год от привлеченных средств) и ставки депозитов (средняя максимальная ставка, которую рассчитывает ЦБ, сейчас 6,36%), себестоимость наращивания доли рынка вкладов достигает 7–8% годовых, рассказывает главный аналитик Сбербанка Михаил Матовников. С другой стороны, из-за низкого спроса высока конкуренция за заемщиков, что предопределяет низкие ставки кредитов, продолжает он: «Сейчас на рынке основная проблема не в том, где взять фондирование под бешено растущий кредитный портфель, а как без ущерба для себя выдать кредит хотя бы тем заемщикам, которые есть».

В сочетании с падением инфляции уже в середине года стал понятен тренд на снижение ставок, но многие участники рынка не заметили этого – и продолжили привлекать средства под 7% и даже более, наращивая долю рынка, говорит Матовников. При этом после последнего снижения ключевой ставки ОФЗ торгуются ниже 6,5% годовых, облигации крупных компаний – ниже 7%, большая удача выдать кредит надежному заемщику по ставке выше 7,5%, ипотека сейчас выдается под 9% с небольшим годовых, для многих корпоративных заемщиков более высокая ставка с трудом оправдывает кредитный риск.

Тем более если смотреть на тренд, то уже в начале следующего года ключевая ставка может упасть до 6% годовых, продолжает Матовников. При этом вклады, как правило, привлекаются на год, и не снижающие сейчас ставки игроки закрепляют для себя высокий уровень выплат по ним на весь следующий год. С учетом операционных затрат (они составляют более 2% активов у большинства банков) это значит работу в прямой убыток в течение нескольких месяцев. В этой ситуации удерживать долю рынка во вкладах за счет привлечения нелояльной клиентской базы, для которой основной фактор – это высокая ставка, не имеет смысла, заключает эксперт.

Сокращение средств физических лиц не окажет сильного влияния на бизнес Сбербанка, считает аналитик Газпромбанка Андрей Клапко: соотношение кредитов и депозитов остается на консервативном уровне – ниже 100%. Напротив, отток окажет положительный эффект на процентную маржу, особенно на фоне роста корпоративного и розничного кредитования. Сбербанк ожидал более сильного сокращения средств физлиц из-за снижения ставок по депозитам, но фактический отток оказался сравнительно небольшим.

Срочные вклады физлиц – самые дорогие деньги клиентов для Сбербанка. В III квартале они стоили банку в среднем 5,3% годовых против 4,5% для депозитов юрлиц, следует из презентации банка к отчетности по МСФО. Стоимость текущих счетов составляла 1,1% годовых, в результате средняя стоимость всех клиентских средств Сбербанка составила 3,9%.

В октябре Сбербанк заработал 74,1 млрд руб. чистой прибыли против 72,8 млрд годом ранее. Кредиты компаниям за 10 месяцев сократились на 3,9% до 13,04 трлн руб., физическим лицам ­– выросли на 15,1% до 7,1 трлн.



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