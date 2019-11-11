Международному детскому центру «Артек» урезали финансирование.

Об этом пишут средства массовой информации, ссылаясь на заявления нового директора лагеря Константина Федоренко, передает издание Новости Крыма.

Речь в расследовании, проведенном «Новой газетой», касалось доступности артековской школы для детей, живущих в близлежащих населенных пунктах — в ней, на постоянной основе обучаются местные ребята.

Оказалось, что с 1 сентября 2019 года «школьный автобус» отменен и некоторые учащиеся добираются до школы с тремя пересадками, тратя на это по три часа в день. Директор «Артека» объяснил, что финансирование лагеря сократили и поэтому он, в целях оптимизации расходов, решил урезать бюджет на 4,5 миллиона рублей. А недовольным этим его решением родителям Федоренко советовал подобрать другие, доступные их детям в шаговом режиме, школы.

Родителей поразила сумма затрат на четырех километровый маршрут. «Ничего себе у «Артека» расценки!», - пишут они в комментариях под статьей и предполагают, что все в детском центре обходится втридорога.

В Министерстве образования оккупированного Крыма ситуацию прокомментировали следующим образом — объяснили, что если речь идет о детях, которые проживают в населенных пунктах, относящихся к округу «Алушта», то их родителям правильнее подыскать школу в своем округе, а не в «Артеке», относящемся к округу «Ялта».

Родители пишут, что их детей как-то вмиг лишили качественного образования, так как уровень преподавания в «Артеке» выше, чем в других общеобразовательных заведениях оккупированного Крыма.