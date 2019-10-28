Польша напомнила Макрону о "горячем дыхании российского медведя"

11:07 11.11.2019   Россия

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что президент Франции Эмманюэль Макрон не осознает агрессивности РФ, когда пытается наладить с ней дружеские отношения. 

Об этом он рассказал в интервью The Financial Times, передает ЛИГА.Новости.

"Европа не может делать вид, что ничего не произошло в Украине, Беларуси или Грузии…Президент Макрон находится в другом положении, потому что он не чувствует горячего дыхания русского медведя на своей шее", - объяснил политик.

Моравецкий также негативно высказался о строительстве российского газопровода Северный поток-2 на континентальном шельфе европейских стран.

"Северный поток-2 − это оплата российского оружия и российской обороны нашими европейскими деньгами. Очень разочаровывает, когда у такого проекта есть поддержка ключевых стран ЕС", - заявил он.

Кроме того, премьер-министр раскритиковал заявление Макрона о "смерти мозга" НАТО. Моравецкий обвинил президента Франции в "безответственности" перед Альянсом, который, по его словам, является "самым важным альянсом в мире, когда речь идет о сохранении свободы и мира".

20 августа Макрон рассказал об "очень глубоко европейской" России. Тогда же президент Франции назвал условия восстановления "Большой восьмерки".

В октябре Макрон полностью поддержал во время выступления в ПАСЕ возвращение российской делегации.



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