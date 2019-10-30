В Крыму выросло число ВИЧ-инфицированных

16:00 11.11.2019   Крым

С начала 2019 года медики зарегистрировали в оккупированном Крыму 700 новых пациентов с ВИЧ-инфекцией и 130 крымчанам поставили диагноз СПИД. 

Всего в Крыму 14 тысяч человек живёт со вирусом иммунодефицита. Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» рассказала главный внештатный специалист министерства здравоохранения оккупированного Крыма по диагностике и лечению ВИЧ инфекций Татьяна Богатырёва, пишет ForPost.

«На данный момент у нас с ВИЧ более 14 тысяч человек, более 11 тысяч из них состоит на диспансерном учете. Более 62% находится на антиретровирусной терапии. В среднем за прошлый год было выявлено 986 таких пациентов. В этом году уже выявлено 700», — цитирует эксперта РИА Новости Крым.

Врач пояснила, что рост пациентов с ВИЧ связан с выявлением заболевания на ранней стадии, а также с миграционным фактором: «Сейчас проводится массовое тестирование, выездные тестирования для всех желающих. Мы можем выявить человека, который потом уедет в другой регион, однако он в статистику попадает. Ранее тестировали 10% населения в год, в прошлом году — 25 %, в этом году — 20 % населения республики, хотя год еще не закончился».

По данным Богатырёвой, пациенты с ВИЧ в Крыму «стали старше».

«Если ранее в группе риска были наркозависимые, секс-работники, то на данный момент заболевание ушло в социально-благополучную среду. Сейчас по Республике Крым превалирует передача ВИЧ-инфекции половым путем — это 76%. Поэтому каждый человек должен быть начеку и раз в год сдавать кровь на ВИЧ. Пациенты стали старше, самая большая группа ВИЧ- инфицированных — 30-39 лет», —рассказала она.

ВИЧ-инфекция опасна тем, что в инкубационном периоде протекает бессимптомно, предупредила медик. По её словам, инкубационный период может длится до 5 лет. При этом поздняя диагностика приводит к развитию вторичных заболеваний (туберкулеза, энцефалита и т.п.). Финальная стадия ВИЧ — СПИД.

«В этом году такой диагноз был поставлен 130 крымчанам», — сообщила Богатырёва.



Ще на цю тему:

11:00 11.11.2019
Аннексия Крыма стала причиной краха бизнеса бывшего российского миллиардера
10:30 11.11.2019
Оккупанты отдают артезианскую скважину и четыре лесных участка в частные руки / Фото
19:01 08.11.2019
Земан пояснив, як прокремлівські кримські татари опинилися в Празькому граді
18:01 08.11.2019
У NYT поміняли фото з картою України без Криму
16:30 08.11.2019
У Росії почали продавати квитки на потяги до анексованого Криму
12:15 08.11.2019
"Масштаб трагедії не можна собі уявити": названо екологічні наслідки російської окупації в Криму
09:30 08.11.2019
В Криму окупанти зігнали на мітинг дітей. Через спеку вони непритомніли
15:30 07.11.2019
За час окупації у Крим переселили 140 тисяч росіян
11:30 07.11.2019
Мінфін заперечує власну відповідальність перед кримськими вкладниками ПриватБанку
11:15 07.11.2019
Оккупанты построят два новых СИЗО в Крыму
17:01 06.11.2019
Оккупанты Крыма согласовали "приватизацию" акционерных обществ «Крым-Вино» и «Керченский металлургический завод»
14:30 06.11.2019
"Я середній, такий, як усі" - дослідили, як живуть малозабезпечені поблизу кордону з анексованим Кримом
Новини
Азербайджан Азербайджан
09:00 07.11.2019
Азербайджан вручил послу России ноту протеста
12:30 05.11.2019
Баку и Анкара обсудят вопросы развития военного сотрудничества
12:55 31.10.2019
ЮНЕСКО включило Баку в список творческих городов
19:45 30.10.2019
Азербайджан направит США ноту протеста - МИД
Всі новини країни
Армения Армения
16:30 11.11.2019
Армения не подписала договор с Россией о допуске в американские биолаборатории
18:45 06.11.2019
Допомога США Вірменії цьогоріч збільшилася на 40% – посольство
12:45 05.11.2019
Ереван ожидает поставок российских Су-30СМ в конце 2019 - начале 2020 года
08:45 05.11.2019
ЮВО: Пожар в аэропорту Эребуни в Армении не затронул российскую военную базу
Всі новини країни
Болгария Болгария
14:45 11.11.2019
Премьер Болгарии проверил ход строительства газовой связки с Грецией
09:45 08.11.2019
Болгарія купує два мінних тральщика у Нідерландів
16:15 07.11.2019
Почти год в Варне пришвартовано брошенное вместе с экипажем российское судно
20:30 04.11.2019
Путін нагородив Орденом дружби болгарина, підозрюваного у шпигунстві на користь Росії
Всі новини країни
Греция Греция
19:30 11.11.2019
У Греції – сутички між поліцією і студентами, які виступали проти закриття університету
13:45 11.11.2019
В греческом порту выявлена преступная организация, занимающаяся нелегальными мигрантами
14:30 07.11.2019
Российские военные корабли зашли в греческий порт Пирей
14:45 06.11.2019
Під час вибуху на заводі у Греції загинув робітник
Всі новини країни
Грузия Грузия
18:30 11.11.2019
ЄС назвав неприйнятною ескалацію на лінії окупації в Грузії
15:45 11.11.2019
С 27 ноября Грузия на шесть месяцев станет страной-председателем Совета Европы
14:00 11.11.2019
Ирландская авиакомпания Ryanair официально вышла на грузинский авиационный рынок
18:45 07.11.2019
Президент Грузии: Россия остается главной угрозой безопасности
Всі новини країни
Молдова Молдова
19:45 08.11.2019
ЄС і США закликали владу Молдови до компромісу на тлі можливого падіння уряду
14:45 08.11.2019
Парламент Молдови у п’ятницю може відправити уряд у відставку
14:00 07.11.2019
Президент Молдови припустив можливість відставки уряду
10:45 07.11.2019
Конфлікт між партіями влади поставив під загрозу уряд Молдови
Всі новини країни
Россия Россия
20:45 11.11.2019
ЮВО: Группа быстрого реагирования уничтожила условного противника при попытке захватить штаб соединения
18:45 11.11.2019
Компанія - оператор проекту "Північний потік - 2" подала позов на арбітраж проти ЄС
17:45 11.11.2019
ЮВО: В Краснодарском крае спецназ получил крупную партию новейших автоматов Калашникова АК-12
16:45 11.11.2019
ЮВО: Штурмовики уничтожили заглубленный командный пункт условного противника
Всі новини країни
Румыния Румыния
08:07 11.11.2019
Вибори президента Румунії: до другого туру вийшли чинний глава держави й експрем'єрка
11:37 08.11.2019
Вибори президента Румунії: Йоганніс йде до переобрання
11:15 08.11.2019
Представники ВМС України та Румунії обговорили питання безпеки у Чорноморському регіоні
16:45 06.11.2019
Уряд Румунії висунув двох кандидатів у Єврокомісію
Всі новини країни
Турция Турция
17:00 11.11.2019
У Трампа попередили Ердогана про санкції за купівлю С-400 у РФ
09:15 11.11.2019
Турция увеличила импорт казахстанской нефти в 4 раза
12:45 08.11.2019
По тоннелю под Босфором прошел первый контейнерный поезд из Китая в Европу
11:55 08.11.2019
Ердоган хоче більше підтримки ЄС, погрожує відкрити мігрантам двері в Європу
Всі новини країни
Украина Украина
21:00 11.11.2019
Роскосмос в 2023 году введет в строй центр дистанционного зондирования Земли в Крыму
20:30 11.11.2019
Бердянська філія «Аскет Шиппінг» перевалила першу в сезоні партію соняшникової макухи
20:15 11.11.2019
13 листопада на «Айлендах» та «Охрименко» піднімуть прапор ВМСУ
20:00 11.11.2019
«Суд» в Крыму продлил арест политзаключенным Абдулгазиеву и Шейхалиеву
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд