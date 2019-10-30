С начала 2019 года медики зарегистрировали в оккупированном Крыму 700 новых пациентов с ВИЧ-инфекцией и 130 крымчанам поставили диагноз СПИД.

Всего в Крыму 14 тысяч человек живёт со вирусом иммунодефицита. Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» рассказала главный внештатный специалист министерства здравоохранения оккупированного Крыма по диагностике и лечению ВИЧ инфекций Татьяна Богатырёва, пишет ForPost.

«На данный момент у нас с ВИЧ более 14 тысяч человек, более 11 тысяч из них состоит на диспансерном учете. Более 62% находится на антиретровирусной терапии. В среднем за прошлый год было выявлено 986 таких пациентов. В этом году уже выявлено 700», — цитирует эксперта РИА Новости Крым.

Врач пояснила, что рост пациентов с ВИЧ связан с выявлением заболевания на ранней стадии, а также с миграционным фактором: «Сейчас проводится массовое тестирование, выездные тестирования для всех желающих. Мы можем выявить человека, который потом уедет в другой регион, однако он в статистику попадает. Ранее тестировали 10% населения в год, в прошлом году — 25 %, в этом году — 20 % населения республики, хотя год еще не закончился».

По данным Богатырёвой, пациенты с ВИЧ в Крыму «стали старше».

«Если ранее в группе риска были наркозависимые, секс-работники, то на данный момент заболевание ушло в социально-благополучную среду. Сейчас по Республике Крым превалирует передача ВИЧ-инфекции половым путем — это 76%. Поэтому каждый человек должен быть начеку и раз в год сдавать кровь на ВИЧ. Пациенты стали старше, самая большая группа ВИЧ- инфицированных — 30-39 лет», —рассказала она.

ВИЧ-инфекция опасна тем, что в инкубационном периоде протекает бессимптомно, предупредила медик. По её словам, инкубационный период может длится до 5 лет. При этом поздняя диагностика приводит к развитию вторичных заболеваний (туберкулеза, энцефалита и т.п.). Финальная стадия ВИЧ — СПИД.

«В этом году такой диагноз был поставлен 130 крымчанам», — сообщила Богатырёва.