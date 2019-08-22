С 27 ноября Грузия на шесть месяцев станет страной-председателем Совета Европы.

Информацию об этом распространяет Министерство иностранных дел Грузии, пишет Грузия.Online.

В связи с предстоящим председательством Грузии с официальным визитом в Тбилиси прибыла генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич. Это ее первый официальный визит в ранге генерального секретаря.

В рамках визита Мария Пейчинович-Бурич проведет встречи с президентом, премьер-министрм, председателем парламента и руководителем делегации Грузии в Парламентской ассамблее Совета Европы.

Так же состоится передача Грузии плана действий Совета Европы на 2020-2023 гг. Примечательно, что Грузия впервые становится страной-председателем международной организации.

27 ноября в Страсбурге состоится официальная церемония передачи председательства Грузии.