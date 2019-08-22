С 27 ноября Грузия на шесть месяцев станет страной-председателем Совета Европы
|15:45 11.11.2019
|Грузия
С 27 ноября Грузия на шесть месяцев станет страной-председателем Совета Европы.
Информацию об этом распространяет Министерство иностранных дел Грузии, пишет Грузия.Online.
В связи с предстоящим председательством Грузии с официальным визитом в Тбилиси прибыла генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич. Это ее первый официальный визит в ранге генерального секретаря.
В рамках визита Мария Пейчинович-Бурич проведет встречи с президентом, премьер-министрм, председателем парламента и руководителем делегации Грузии в Парламентской ассамблее Совета Европы.
Так же состоится передача Грузии плана действий Совета Европы на 2020-2023 гг. Примечательно, что Грузия впервые становится страной-председателем международной организации.
27 ноября в Страсбурге состоится официальная церемония передачи председательства Грузии.
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