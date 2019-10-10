Українськи війська отримали велику кількість техніки РЕБ / Фото
|15:30 11.11.2019
|Украина
Цього року для війська закупили чималу кількість станцій радіоелектронної боротьби. Зокрема, комплекси протидії технічним засобам розвідки «Нота» від компанії «Трител» і «Буковель-АД», розроблений компанією Proximus. Ці мобільні станції добре зарекомендували себе як під час бойових дій на Донбасі, так і охорони об’єктів у тилу.
Про це кореспондентам АрміяInform під час брифінгу повідомив представник Департаменту військово-технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки Міністерства оборони України полковник Владислав Шостак.
Офіцер додав, що до війська також надходять вироби із комплексу перешкод Р-330УМ «Мандат-Б1Е», виробництво яких успішно освоїло КП «НВК «Іскра». Відбуваються і постачання комплексів радіо-, радіотехнічної розвідки, які застосовують спільно з комплексами РЕБ.
«Мандату-Б1Е» за певними характеристиками немає аналогів у світі
Цей комплекс призначений для виявлення, пеленгування й аналізу сигналів сучасних засобів радіозв’язку, для визначення координат джерел радіовипромінювання і створення радіозавад каналам зв’язку. При цьому комплекс забезпечує постановку прицільних за частотою і часом, а також загороджувальних радіозавад наземним засобам зв’язку.
«Мандат-Б1Е» придушує лінії радіозв’язку як із фіксованими, так і з робочими частотами, що програмно перелаштовуються, незалежно від використовуваного виду модуляції. Комплекс забезпечує в реальному часі розкриття і відображення радіоелектронної обстановки, контроль та придушення каналів зв’язку й дорозвідку нових каналів під час постановки завад та документування і передачу отриманої інформації.
Комплекс складається з автоматизованих станцій радіорозвідки і управління, радіоперешкод КХ та УКХ радіозв’язку. Станції комплексу оснащені автономними електростанціями, кондиціонерами, системами вентиляції й опалення. Апаратура станцій працює в діапазоні температур від -50 до +50 градусів Цельсія. «Мандат» розміщено на авто КрАЗ із високою прохідністю, що дозволяє оперативно передислокувати його навіть у важкодоступній місцевості.
«Буковель-АД»: тільки схвальні відгуки з району ООС
Головний елемент комплексу – наземна станція, яка складена з модулів виявлення, управління й генерації сигналів перешкод. Станцію можна змонтувати на різноманітних шасі та у варіанті на тринозі. Призначення – виявлення БПЛА противника і блокування сигналів передачі даних, управління, навігації за допомогою систем позиціювання GPS/ГЛОНАСС у радіусі до 15 км.
Окрім використання в районі проведення операції Об’єднаних сил, застосовується і для прикриття важливих об’єктів у тилу (військові арсенали і склади).
Станція РЕБ «Нота» – відповідь на російську агресію
Український комплекс радіоелектронної боротьби, розроблений компанією «Трітел» після початку російської агресії і призначений для придушення БПЛА.
«Нота» здатна придушувати мережі стільникового зв’язку всіх стандартів, поширених в Україні, й протидіяти засобам РЕБ і контрбатарейним радарам, блокувати радіокеровані фугаси.
Комплекс має два типи антен – направлені й кругові (всенаправлені). Кругові забезпечують загальне прикриття стаціонарних об’єктів, направлені працюють по конкретному вузькому сектору.
У стані очікування комплекс перебуває в пасивному режимі, що робить його непомітним для ворога. При виявленні загрози він включається на подавлення потрібної цілі.
Дальність виявлення комплексом БПЛА – не менше 20 км. Обслуга – 2 особи. Загальна вага комплексу – 250 кг.
Фото: АрміяInform.
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