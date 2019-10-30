До кінця року в ООН розглянуть дві "кримські" резолюції
|14:15 11.11.2019
|Крым
До кінця року в Генеральній Асамблеї Організації Об'єднаних Націй будуть розглядатися проєкти двох резолюцій, пов'язаних з російською окупацією Криму.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", проєкт резолюції про порушення прав людини в тимчасово окупованому Криму, ініційований Україною, зараз готується в третьому комітеті (із соціальних, гуманітарних та культурних питань) ГА ООН. Голосування в комітеті відбудеться орієнтовно в середині листопада.
Очікується, що в роботі української делегації візьмуть участь представники кримськотатарського народу, права якого брутально порушує окупаційна влада. За процедурою, після ухвалення резолюції в комітеті вона виноситься на розгляд сесії Генеральної Асамблеї ООН наприкінці грудня.
Раніше Генасамблея ООН ухвалила три резолюції щодо порушення прав людини в Криму – у 2016, 2017 та 2018 роках, проте Росія проігнорувала їх виконання.
Попередня резолюція містила заклик до Генерального секретаря ООН підготувати на нинішню, 74-ту сесію Генеральної Асамблеї, спеціальну доповідь щодо виконання резолюції 2018 року. Нині також проходить узгодження проєкту іншої резолюції – про мілітаризацію Автономної Республіки Крим та м. Севастополя, тимчасово окупованих Росією, а також частин Чорного та Азовського морів. Очікується, що проєкт резолюції буде винесено безпосередньо на розгляд сесії Генасамблеї ООН на грудневому пленумі, без голосування в комітетах.
Занепокоєння України та світової спільноти викликає нарощування військового потенціалу в окупованому Криму та небезпека розміщення ядерної зброї на півострові.
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