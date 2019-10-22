Средства минирования выйдут на новый уровень в 2020-х годах / Фото

15:00 11.11.2019   Россия

Мины представляют из себя относительно простое, но крайне эффективное средство для достижения преимущества над противником.

Особенно это касается изделий с дистанционным методом постановки, благодаря которым можно быстро поменять оперативную обстановку. Тенденция складывается таким образом, что мины и средства их установки усложняются, но при этом повышается их эффективность и гибкость применения. В 2020-х годах работа по разработке и постановке соответствующих систем на вооружение активизируется, что видно на примере России, США и Европы, пишет Военное.РФ.
 
Посетители форума "Армия-2019" могли вживую оценить специальные комплекты минирования (СКМ), разрабатываемые в рамках опытно-конструкторской работы "Клещ-Г". Универсальные минные заградители могут базироваться на гусеничном шасси, на шасси бронеавтомобиля "Астейс-70202-0000310" или на шасси бронеавтомобиля "Тайфун-ВДВ". 


Постановщик минных заграждений на базе "Тайфун-ВДВ". Фото: Mil.Press Военное, Андрей Сергеев

Машины, кроме повышенной защищенности, оснащены продвинутой системой геолокации, которая позволяет составлять точные карты минирования и отправлять информацию о постановке заграждений вышестоящему командованию в режиме реального времени. 

В будущем эти заградители, помимо кассет с минами ПФМ-1 (противопехотная фугасная мина), ПОМ-2 (противопехотная осколочная мина натяжного действия) и ПТМ-3 (противотанковая мина), смогут использовать и "интеллектуальную" ПОМ-3, о которой СМИ сообщали в 2015 году. По данным телеканала "Звезда", благодаря датчикам мина детонирует без прямого контакта с противником. 

В декабре 2019 на базе 12-го ЦНИИ Минобороны РФ должны завершиться предварительные испытания опытных образцов специальных комплектов минирования, разрабатываемых в рамках темы "Клещ". Одновременно с этим близятся к концу государственные испытания "Тайфун-ВДВ", который послужил основой одного из универсальных минных заградителей. 

Подполковник Минобороны РФ, участник контртеррористической операции на территории Северо-Кавказского региона и военной операции России в Сирии в личной беседе с корреспондентом Mil.Press Военное рассказал, что монтаж пусковых установок на бронетехнике повышает мобильность транспортного средства и защищенность экипажа по сравнению со старыми универсальным минным заградителем на базе Зил-131. 

"Мне приходилось видеть, как работают такие системы "вживую". Очень впечатляет осколочная мина ПОМ-2. Сначала сами мины разбрасываются, а потом из них отстреливаются датчики цели, соединные с миной проводами. Получается очень неприятная для противника "растяжка". Таких мин на участке много, и разминировать поле у вражеской пехоты желания не возникает. ПОМ-2, конечно, не повредят бронетехнике, но на этот случай на поле можно "разбросать" противотанковые мины", рассказал офицер. 

В разработке мин и систем постановки у российского министерства обороны и ВПК обширное пространство для маневра, потому что Россия не подписала "Конвенцию о запрещении применения, накопления запасов, производства и передачи противопехотных мин и об их уничтожении" (Оттавская конвенция). 

США тоже пока не подписали конвенцию, но в 2014 году президент страны Барак Обама объявил о новой политике страны по отношению к наземным противопехотным минам. Согласно информационному бюллетеню, США планировали прекратить производство и закупки противопехотных мин. Также в политике отражалось, что вооруженные силы страны отказываются от использования всех "необнаруживаемых" и "постоянно активных мин". 

В то же время США признают, что использование мин помогает в получении преимущества над противником на поле боя. Особенно это касается систем-аналогов российских постановщиков минных заграждений, которые в американской армии имеют шифр "Вулкан" (Volcano mine system), пишет издание. 


Система Volcano на вертолете Black Hawk. Фото: Dvids

Особенность системы в том, что мины, применяемые в ней, имеют программируемый срок боевой работы: 4 часа, 48 часов и 15 дней. Подобная функция позволяет согласовать применение противопехотных мин и новую политику США, направленную на сближение с Оттавской конвенцией. Хотя конвенция не делает исключения для "временных" мин. 

Системы "Вулкан" американские военные называют старыми, но все еще актуальными. Сообщения об их применении в учебных и боевых целях периодически появляются в официальных информационных источниках американской армии. 

Система получит и развитие. В связи с этим на 2020 и 2021 финансовые годы в бюджет министерства обороны США заложено выделение 20 млн долларов на создание системы Standoff Activated Volcano Obstacle (SAVO) – наземной пусковой установки на основе "Вулкана", которая позиционируется как средство для оперативного создания препятствий технике противника. В системе будут применены "умные" технологии, которые смогут активировать установку без прямого контакта с противником. 

Учитывая тот факт, что пусковая установка SAVO основана на системе "Вулкан", она сможет применять и противопехотные мины. 

Также в 2020-х годах развитие должны получить европейские перспективные минные заградители. 

Например, Польша, которая ратифицировала Оттавскую конвенцию, к 2022 году планирует получить прототип собственного минного заградителя, разрабатываемого по проекту BAOBAB-K. Создать машину должна Huta Stalowa Wola (HSW). Компания уже предлагала свой минный постановщик в прошлом, но он не соответствовал заявленным требованиям. 


Постановщик минных заграждений Baobab (HSW). Фото: Defence24.com

Контракт на разработку подписала инспекция по вооружению министерства обороны Польши. Конкурс объявили в 2017 году. 

Согласно техническому заданию, машина должна иметь колесную формулу 8×8, шесть пусковых установок, бронированную по I уровню баллистической защиты STANAG-4569 кабину, высокотехнологичную систему управления пуском, устройство обнаружения лазерного излучения OBRA-3, подключенного к 81-мм пусковым установкам дымовых гранат, погрузочное оборудование (пусковые установки должны быть съемными, а на их место потенциально можно установить 20-футовый контейнер), а также боевой модуль с 12,7-мм пулеметом. 

Подразумевается, что BAOBAB-K станет применять исключительно противотанковые мины. 

Таким образом развитие минных заградителей сегодня можно назвать мировой тенденцией. И в этом направлении Россия, владеющая уже готовыми решениями на миннозащищенных шасси, находится на лидирующих позициях, резюмирует издание. 



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