Десятки микрорайонов Симферополя и несколько прилегающих к городу сел почти на двое суток останутся без воды из-за строительства дороги.

Об этом со ссылкой на ГУП «Вода Крыма» сообщила пресс-служба оккупационной администрации крымской столицы, пишет Крыминформ.

«В связи с производством работ по переустройству сети водоснабжения в рамках реализации объекта федеральной целевой программы «Строительство автомобильной дороги Белое-5 – Ана-Юрт – Айкаван, с 8.00 12 ноября до 18.00 13 ноября будет ограничено водоснабжение сел Ана-Юрт, Айкаван, Акрополис, Строгоновка, СТ «Горки», СТ «Строитель», микрорайонов Свобода, Сергеевка, Новосергеевка, Каменка, Хошкельды, Солнечная Долина, Белое 1-5, Луговое, пр. Победы, улиц Кечкеметская (№№94-198, №№91-203), Куйбышева, Лермонтова, Полюсная, Б. Куна, Сельвинского, Арабатская, Волочаевская, Глинки, Ковыльная (частный сектор, №№86, 88, 90, 92, 94), Бородина, пер. Северный, прилегающих улиц и переулков», – отметили в администрации.

При этом, в микрорайоне Загородный и на ул. Б. Куна, №35, водоснабжение будет осуществляться по графику с 6.00 до 9.00, с 18.00 до 21.00. Кроме того, в микрорайонах Москольцо, Украинка и Жигулина Роща водоснабжение будет ограничено 12 ноября с 7.30 до 10.00.

В указанные дни «Вода Крыма» обещает организовать подвоз воды.