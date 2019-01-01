Премьер Болгарии проверил ход строительства газовой связки с Грецией
|14:45 11.11.2019
|Болгария
Премьер Бойко Борисов совместно с министром энергетики Теменужкой Петковой проинспектировали ход строительства газопровода между Болгарией и Грецией.
Протяженность газопровода 185 км, он пройдет через Стару Загору, Хасково и Комотини, сообщают Новости Болгарии.
Ориентировочное окончание строительства — вторая половина 2020 года.
Газопровод поможет диференцировать поставки энергоносителя в Восточную Европу. Предполагается, что по нему будет поставляться в Болгарию азербайджанский газ.
Бойко Борисов сообщил, что строительство газовой связки между Болгарией и Грецией — это одна из ключевых стратегических задач государства. По его словам, уже доставлены трубы для прокладки первого километра трубопровода.
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