Премьер Болгарии проверил ход строительства газовой связки с Грецией

14:45 11.11.2019   Болгария

Премьер Бойко Борисов совместно с министром энергетики Теменужкой Петковой проинспектировали ход строительства газопровода между Болгарией и Грецией. 

Протяженность газопровода 185 км, он пройдет через Стару Загору, Хасково и Комотини, сообщают Новости Болгарии

Ориентировочное окончание строительства — вторая половина 2020 года. 

Газопровод поможет диференцировать поставки энергоносителя в Восточную Европу. Предполагается, что по нему будет поставляться в Болгарию азербайджанский газ.

Бойко Борисов сообщил, что строительство газовой связки между Болгарией и Грецией — это одна из ключевых стратегических задач государства. По его словам, уже доставлены трубы для прокладки первого километра трубопровода.



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