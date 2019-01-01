Премьер Бойко Борисов совместно с министром энергетики Теменужкой Петковой проинспектировали ход строительства газопровода между Болгарией и Грецией.

Протяженность газопровода 185 км, он пройдет через Стару Загору, Хасково и Комотини, сообщают Новости Болгарии.

Ориентировочное окончание строительства — вторая половина 2020 года.

Газопровод поможет диференцировать поставки энергоносителя в Восточную Европу. Предполагается, что по нему будет поставляться в Болгарию азербайджанский газ.

Бойко Борисов сообщил, что строительство газовой связки между Болгарией и Грецией — это одна из ключевых стратегических задач государства. По его словам, уже доставлены трубы для прокладки первого километра трубопровода.