Севастопольская спортсменка взяла серебро на первенстве мира в классе яхт «Лазер-радиал»

14:30 11.11.2019   Крым

Севастопольская спортсменка Валерия Ломатченко заняла второе место на первенстве мира по парусному спорту в классе «Лазер-радиал», которое проходило в Хорватии. 

Об этом сообщила пресс-служба Центра спортивной подготовки сборных команд Севастополя, пишет Крыминформ.

«Два места на пьедестале класса «Лазер-радиал» — второе и третье — заняли россиянки: Валерия Ломатченко из Севастополя и Мария Кислухина из Владивостока», - сообщили в Центре.

В свою очередь, в пресс-службе молодежной сборной России по парусному спорту обратили внимание, что эта регата стала настоящим испытанием на выносливость для каждого.

Ранее сборная оккупированного Россией Крыма выиграла шесть золотых медалей на Кубке Балтики по армрестлингу. Спортсмены заняли второе общекомандное место по итогам турнира. 



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