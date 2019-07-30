Ирландская авиакомпания Ryanair официально вышла на грузинский авиационный рынок

14:00 11.11.2019   Грузия

Официальная церемония выхода ирландской бюджетной авиакомпании Ryanair на грузинский авиационный рынок прошла в Тбилисский международном аэропорту имени Шота Руставели. 

Об этом сообщили в пресс-службе Объединении аэропортов Грузии, пишет издание Бизнес.Грузия.

Вечером 8 ноября самолет Ryanair, прибывший в Тбилиси из миланского аэропорта Бергамо, встречали водным салютом.

168 пассажиров рейса приветствовали заместитель министра экономики и устойчивого развития Грузии, замглавы МИД Грузии, директор Объединении аэропортов, руководство TAV Georgia, директор Агентства гражданской авиации и глава Национальной администрации туризма.

Рейсы Милан-Тбилиси-Милан Ryanair будет выполнять четыре раза в неделю на самолете типа Boeing 737 – по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям.

Первый рейс по этому маршруту авиакомпания выполнила 6 ноября, перевезя 353 пассажира (183 из Тбилиси в Милан и 170 из Милана в Тбилиси).

С 7 ноября самолеты Ryanair также летают по направлению Марсель-Кутаиси-Марсель с частотою два раза в неделю – по четвергам и воскресеньям.

С 9 ноября в Кутаисском аэропорту появится еще одно направление – Болонья. С апреля 2020 года Ryanair добавит полеты из Тбилиси в Кельн дважды в неделю.

Министерство экономики Грузии и Объединение аэропортов Грузии почти 10 лет вели переговоры с Ryanair. 21 августа 2019 года стороны подписали соглашение о сотрудничестве.

Ирландская авиакомпания Ryanair — крупнейшая бюджетная авиакомпания в Европе. Главный офис находится в Сордсе, графстве Дублин. Основана в 1984 году ирландскими миллионерами Тони Райаном, Крисом Райаном и Лиамом Лонерганом.

Ryanair обслуживает свыше 1600 направлений между 180 аэропортами в 28 европейских странах и Марокко, совершая более 1600 рейсов в сутки. Основным аэропортом-хабом для авиакомпании является лондонский Станстед. 



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