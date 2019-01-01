Преступную организацию, оказывающую «услуги» мигрантам по переезду в европейские страны и предоставляющую им поддельные проездные документы, обнаружили сотрудники Управления Безопасности центрального порта Пирей.

Как сообщается, 29 человек азиатского происхождения были арестованы за нарушение закона 3386/05, касающегося въезда, проживания и интеграции граждан третьих стран на территории Греции. Двое из них, в возрасте 36 и 32 лет, были арестованы за создание преступной организации и сбыт фальшивых документов, пишет издание Русские Афины.

Как стало известно, в специально оборудованном «безопасном» доме в Кипсели на окнах и дверях были установлены металлические решетки. Мигранты, находящиеся внутри помещения, временно оставались там до отправления в европейские страны.

В ходе расследования в доме были обнаружены 17 поддельных паспортов, три удостоверения личности, несколько печатей и штампов, а также проездные документы и банкноты разных стран мира. Кроме того, было изъято шесть карт для мобильных телефонов, ноутбук, i-Pad и пять мобильных телефонов.

Расследование проводится Центральным портовым управлением Пирея при сотрудничестве с Директоратом по безопасности и защите морских границ. Кроме того, выясняется участие двух вышеупомянутых арестованных мигрантов в качестве членов международных преступных организаций Европы и Азии.