В греческом порту выявлена преступная организация, занимающаяся нелегальными мигрантами

13:45 11.11.2019   Греция

Преступную организацию, оказывающую «услуги» мигрантам по переезду в европейские страны и предоставляющую им поддельные проездные документы, обнаружили сотрудники Управления Безопасности центрального порта Пирей.

Как сообщается, 29 человек азиатского происхождения были арестованы за нарушение закона 3386/05, касающегося въезда, проживания и интеграции граждан третьих стран на территории Греции. Двое из них, в возрасте 36 и 32 лет, были арестованы за создание преступной организации и сбыт фальшивых документов, пишет издание Русские Афины.

Как стало известно, в специально оборудованном «безопасном» доме в Кипсели на окнах и дверях были установлены металлические решетки. Мигранты, находящиеся внутри помещения, временно оставались там до отправления в европейские страны. 

В ходе расследования в доме были обнаружены 17 поддельных паспортов, три удостоверения личности, несколько печатей и штампов, а также  проездные документы и банкноты разных стран мира. Кроме того, было изъято шесть карт для мобильных телефонов, ноутбук, i-Pad и пять мобильных телефонов.

Расследование проводится Центральным портовым управлением Пирея при сотрудничестве с Директоратом по безопасности и защите морских границ. Кроме того, выясняется участие двух вышеупомянутых арестованных мигрантов в качестве членов международных преступных организаций Европы и Азии.



Ще на цю тему:

16:45 02.10.2019
В Греции создали преступный картель по незаконному сертифицированию буксиров
20:15 10.09.2019
На греческой военно-морской базе кража: украли военную технку
13:30 10.06.2019
В Греции задержали перевозчиков нелегальных мигрантов
11:01 04.03.2019
В Греции обезврежена крупная преступная группировка
07:54 20.12.2018
Подозреваемого в киберпреступлениях россиянина Винника выдадут Франции - Верховный суд Греции
12:18 17.12.2018
У здания телеканала в Греции взорвалась бомба / Видео
19:10 03.12.2018
В Греции суд перенес слушание дела российского хакера, обвиняемого в отмывании 4 млрд долларов
13:40 19.11.2018
Адвокат заявила о грубых нарушениях прав российского хакера в Верховном суде Греции
12:04 13.11.2018
К дому заместителя прокурора Верховного суда Греции подложили бомбу
10:37 27.07.2017
В Греции задержали россиянина по запросу США
15:33 30.01.2017
20 лет тюрьмы получил игумен мятежного монастыря Эсфигмен на Афоне
15:30 21.12.2016
Мэр Афин требует отставки министра защиты граждан
Новини
Азербайджан Азербайджан
09:00 07.11.2019
Азербайджан вручил послу России ноту протеста
12:30 05.11.2019
Баку и Анкара обсудят вопросы развития военного сотрудничества
12:55 31.10.2019
ЮНЕСКО включило Баку в список творческих городов
19:45 30.10.2019
Азербайджан направит США ноту протеста - МИД
Всі новини країни
Армения Армения
16:30 11.11.2019
Армения не подписала договор с Россией о допуске в американские биолаборатории
18:45 06.11.2019
Допомога США Вірменії цьогоріч збільшилася на 40% – посольство
12:45 05.11.2019
Ереван ожидает поставок российских Су-30СМ в конце 2019 - начале 2020 года
08:45 05.11.2019
ЮВО: Пожар в аэропорту Эребуни в Армении не затронул российскую военную базу
Всі новини країни
Болгария Болгария
14:45 11.11.2019
Премьер Болгарии проверил ход строительства газовой связки с Грецией
09:45 08.11.2019
Болгарія купує два мінних тральщика у Нідерландів
16:15 07.11.2019
Почти год в Варне пришвартовано брошенное вместе с экипажем российское судно
20:30 04.11.2019
Путін нагородив Орденом дружби болгарина, підозрюваного у шпигунстві на користь Росії
Всі новини країни
Греция Греция
19:30 11.11.2019
У Греції – сутички між поліцією і студентами, які виступали проти закриття університету
13:45 11.11.2019
В греческом порту выявлена преступная организация, занимающаяся нелегальными мигрантами
14:30 07.11.2019
Российские военные корабли зашли в греческий порт Пирей
14:45 06.11.2019
Під час вибуху на заводі у Греції загинув робітник
Всі новини країни
Грузия Грузия
18:30 11.11.2019
ЄС назвав неприйнятною ескалацію на лінії окупації в Грузії
15:45 11.11.2019
С 27 ноября Грузия на шесть месяцев станет страной-председателем Совета Европы
14:00 11.11.2019
Ирландская авиакомпания Ryanair официально вышла на грузинский авиационный рынок
18:45 07.11.2019
Президент Грузии: Россия остается главной угрозой безопасности
Всі новини країни
Молдова Молдова
19:45 08.11.2019
ЄС і США закликали владу Молдови до компромісу на тлі можливого падіння уряду
14:45 08.11.2019
Парламент Молдови у п’ятницю може відправити уряд у відставку
14:00 07.11.2019
Президент Молдови припустив можливість відставки уряду
10:45 07.11.2019
Конфлікт між партіями влади поставив під загрозу уряд Молдови
Всі новини країни
Россия Россия
20:45 11.11.2019
ЮВО: Группа быстрого реагирования уничтожила условного противника при попытке захватить штаб соединения
18:45 11.11.2019
Компанія - оператор проекту "Північний потік - 2" подала позов на арбітраж проти ЄС
17:45 11.11.2019
ЮВО: В Краснодарском крае спецназ получил крупную партию новейших автоматов Калашникова АК-12
16:45 11.11.2019
ЮВО: Штурмовики уничтожили заглубленный командный пункт условного противника
Всі новини країни
Румыния Румыния
08:07 11.11.2019
Вибори президента Румунії: до другого туру вийшли чинний глава держави й експрем'єрка
11:37 08.11.2019
Вибори президента Румунії: Йоганніс йде до переобрання
11:15 08.11.2019
Представники ВМС України та Румунії обговорили питання безпеки у Чорноморському регіоні
16:45 06.11.2019
Уряд Румунії висунув двох кандидатів у Єврокомісію
Всі новини країни
Турция Турция
17:00 11.11.2019
У Трампа попередили Ердогана про санкції за купівлю С-400 у РФ
09:15 11.11.2019
Турция увеличила импорт казахстанской нефти в 4 раза
12:45 08.11.2019
По тоннелю под Босфором прошел первый контейнерный поезд из Китая в Европу
11:55 08.11.2019
Ердоган хоче більше підтримки ЄС, погрожує відкрити мігрантам двері в Європу
Всі новини країни
Украина Украина
21:00 11.11.2019
Роскосмос в 2023 году введет в строй центр дистанционного зондирования Земли в Крыму
20:30 11.11.2019
Бердянська філія «Аскет Шиппінг» перевалила першу в сезоні партію соняшникової макухи
20:15 11.11.2019
13 листопада на «Айлендах» та «Охрименко» піднімуть прапор ВМСУ
20:00 11.11.2019
«Суд» в Крыму продлил арест политзаключенным Абдулгазиеву и Шейхалиеву
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд