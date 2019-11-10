Московский «Спартак» не сможет участвовать в турнире Florida Cup, который состоится в январе в США.

Причиной стали санкции, введенные против России из-за действий в аннексированном Крыму и на Донбассе, пишут Новости Крыма.

«Красно-белые» планировали сыграть с 15 по 18 января 2020 года в США, где соперниками российского клуба должны были стать бразильские «Коринтианс» и «Палмейрас», а также «Атлетико Насьональ» из Колумбии.

Однако посольство США отказало членам спартаковской делегации в визах. По информации российских СМИ, владелец «Спартака» Леонид Федун уже заявил, что клуб «скорее всего, откажется от этого турнира».