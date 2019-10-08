За двое суток с момента старта продаж железнодорожных билетов было реализовано около 10 тысяч билетов на поезда в Крым и обратно.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на компанию-перевозчик.

Отмечается, что в среднем пассажиры покупают три билета в минуту. Самым популярным стал маршрут Москва – Симферополь.

Ранее сообщалось, что первые поезда с материковой части России на аннексированный полуостров пойдут 23 и 24 декабря, из Крыма - 25 и 26 декабря.

Перевозчиком стала компания "Гранд Сервис Экспресс". Продажи билетов стартовали 8 ноября.