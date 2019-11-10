Радник президента США Дональда Трампа з національної безпеки Роберт О'Брайєн заявив, що США не можуть обіцяти вічну військову допомогу Україні.

Про це повідомляє "Апостроф" з посиланням на телеканал CBS.



Однак, за словами радника, на цьому етапі США готові надавати допомогу Україні.

"Я не можу обіцяти, що США будуть робити щось вічно, але поки ми перша адміністрація, яка відправила озброєння Україні, я думаю, що це дуже важливо", - сказав О'Брайєн.

Він додав, що в даний час адміністрація Трампа готова надати допомогу Україні. Також радник американського президента висловив надію Сполучених Штатів на мирні домовленості між Україною і Росією.

Як повідомлялось, Державний департамент США дозволив надати Україні 141 млн доларів на кілька днів раніше, ніж президент Дональд Трамп оголосив про зняття мораторію на заблоковану раніше військову допомогу.