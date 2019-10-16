Глава фракции Слуга народа Давид Арахамия заявил, что выход из минских договоренностей может привести к снятию санкций со страны-агрессора РФ.

Об этом он рассказал на брифинге после съезда партии Слуга народа, пишет ЛИГА.Новости.

"Неожиданно для меня звучит такое заявление (предложение выйти из минских соглашений, - ЛИГА.Новости), потому что партию Голос я очень уважаю, уважаю их компетенции. Но я пообщался с несколькими юристам-международниками, они вообще не понимают, как такие заявления можно делать. Потому что любой выход по нашей инициативе из минских договоренностей означает почти автоматическую отмену многих санкций в отношении РФ. Я не знаю, кто в этой стране, кто заинтересован в отмене санкций в отношении РФ", - сказал Арахамия.

Ранее покинуть минский процесс предложили в партии Голос.