Если выйдем из минских соглашений, с РФ снимут санкции, - Арахамия

12:30 11.11.2019   Украина

Глава фракции Слуга народа Давид Арахамия заявил, что выход из минских договоренностей может привести к снятию санкций со страны-агрессора РФ. 

Об этом он рассказал на брифинге после съезда партии Слуга народа, пишет ЛИГА.Новости.

"Неожиданно для меня звучит такое заявление (предложение выйти из минских соглашений, - ЛИГА.Новости), потому что партию Голос я очень уважаю, уважаю их компетенции. Но я пообщался с несколькими юристам-международниками, они вообще не понимают, как такие заявления можно делать. Потому что любой выход по нашей инициативе из минских договоренностей означает почти автоматическую отмену многих санкций в отношении РФ. Я не знаю, кто в этой стране, кто заинтересован в отмене санкций в отношении РФ", - сказал Арахамия.

Ранее покинуть минский процесс предложили в партии Голос.



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