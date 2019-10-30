Підконтрольний Росії Київський районний суд Сімферополя продовжив арешт сімом фігурантам другої сімферопольської “справи Хізб ут-Тахрір”.

Таким чином Якім Бекіров, Яшар Муедінов, Іззет Абдуллаєв, Асан Яников, Сервет Газієв, Меджит Абдурахманов, Владлен Абдулкадиров перебуватимуть у СІЗО до 15 лютого 2020 року, повідомляє Укрінформ з посиланням на видання Крим.Реалії.

“Сьогодні під час засідання наші підзахисні заявили, що вони вважають себе громадянами України і вимагали, щоб відносно них застосовувалися норми міжнародного права, зокрема, IV Женевську конвенцію. У перебігу судового засідання суддя виніс окрему ухвалу, в частині того, що незабезпечення підсудних сухпайком на час участі в засіданні порушує їхні права. В іншому суд не задовольнив наші клопотання. Таким чином, запобіжний захід залишивс, як і раніше, утримання в СІЗО до 15 лютого”, — розповів Назім Шейхмамбетов.

Російські силовики 27 березня провели в Криму обшуки в будинках кримськотатарських активістів, у тому числі активістів громадського об’єднання “Кримська солідарність”. Загалом було затримано 24 активісти.

Обвинуваченими у цій справі проходять 25 кримських татар, 23 з яких вивезли в СІЗО Ростова-на-Дону, Таганрога і Шахти, одного — Раїма Айвазова — тримають у СІЗО Сімферополя, ще один — Едем Яячиков — зник, його місцеперебування невідоме з 27 березня.