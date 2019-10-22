Экипаж плавмастерской ПМ-82 Балтийского флота совершил заход в сирийский порт Тартус и приступил к обеспечению деятельности постоянного оперативного соединения ВМФ России в Средиземном море.

Плавмастерская вышла из Балтийска 23 октября, сообщает пресс-служба Минобороні России.

В соответствии с планом ротации плавмастерская Балтийского флота ПМ-82 совершила переход из Балтийского в Средиземное море и вошла в состав постоянного соединения ВМФ, выполняющего задачи в этом районе, сообщает пресс-служба.

ПМ-82 – третье судно в серии из пяти плавучих мастерских проекта 304. Плавучие мастерские предназначены для ремонта кораблей и судов, их оружия и технических средств в районах, удаленных от основных пунктов базирования. Полное водоизмещение – 5660 т, длина – более 120 м, максимальная скорость – 13,5 узла, дальность плавания – 9000 миль, автономность – 40 суток.