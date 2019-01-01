Пункти пропуску “Тимкове” та “Слов'яносербка” в рамках реалізації спільного з міністерством енергетики США проєкту міжнародної технічної допомоги обладнали системами радіаційного контролю.

Про це повідомляє Держприкордонслужба, уточнюючи, що проєкт називається “Виявлення та припинення ядерної контрабанди”, пише Укрінформ.

“Відтепер на ділянці Подільського прикордонного загону в пунктах пропуску “Тимкове” та “Слов'яносербка” працюватимуть сучасні, високоефективні комплекси автоматизованого контролю за переміщенням радіоактивних речовин та ядерних матеріалів”, - ідеться у повідомленні.

Зазначається, що представники Департаменту енергетики США, національної лабораторії США LANL, компаній URS та Rapiscan провели пусконалагоджувальні роботи та випробування комплексів. Система радіаційного контролю деякий час буде працювати в тестовому режимі.

Завдяки цим комплексам вартові кордону зможуть виявляти переміщення джерел іонізуючого випромінювання, широкого спектра радіонуклідів індустріального та медичного призначення та спеціальних ядерних матеріалів.

Як підкреслили в ДПС, реалізація проєкту дозволить прикордонникам в обов’язковому порядку перевіряти осіб, вантажі та транспортні засоби на наявність ядерних та радіоактивних матеріалів.