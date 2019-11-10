Экс-владелец группы «Связной» Максим Ноготков рассказал, что считает аннексию Крыма причиной краха своей бизнес-империи из-за последующей девальвации рубля.

Об этом он признался в интервью уральскому миллиардеру и блогеру Игорю Рыбакову, пишет ghall.com.

По словам бывшего миллиардера, из-за аннексии полуострова Россией он с семьей был вынужден перебраться в Калифорнию.

«Я как русский человек чувствовал и до сих пор чувствую себя сопричастным к тем решениям, которые были приняты по Крыму. Мне вообще ничего не хотелось делать в России, мне не хотелось усиливать агрессию и усиливать экономику России», — приводит слова Ноготкова Forbes.

При этом разорившийся бизнесмен уточнил, что не появлялся в России пять лет.

Также к причинам провала своего дела Ноготков отнес кризис 2014 года на рынке розничного кредитования — тогда шел процесс ослабления обменного курса рубля по отношению к ведущим мировым валютам.

Среди других причин он назвал арест основного акционера АФК «Системы» Владимира Евтушенкова, которому он планировал продать долю в бизнесе, а также неудачные переговоры об объединении активов с миллиардером Михаилом Прохоровым и войну за точки продаж с «Евросетью».

Бизнес, из которого выросла группа «Связной», Ноготков создал будучи студентом — в середине 1990-х годов. Помимо сети салонов сотовой связи основу бизнеса составляли одноименный банк и ювелирные магазины Pandora. В 2012 году Ноготков впервые стал долларовым миллиардером, но спустя два года потерял контроль над компанией.

Перед крахом активы группы «Связной» оценивались в 2-3 млрд долларов.