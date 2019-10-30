В оккупированном Крыму будут реализовывать «лунную программу»
|10:45 11.11.2019
|Крым
Скандальное заявление об участии «республики» в возобновлении «лунной программы» сделал "зампред" комитета Госсовета по строительству, транспорту и ТЭК оккупированного Крыма Валерий Аксенов.
По его словам, в Крыму будет создан центр дальней космической сязи, а также центр дистанционного зондирования Земли. Вишенкой на космоторте стало заявление о подготовке космонавтов для высадки на Луну, пишет flot2017.
Лунная программа и комплекс космической связи будут реализовываться в поселке Школьное, в Симферопольском районе.
«Сейчас ведутся работы в Москве по передаче военным и «Роскосмосу» 63 га земли для того, чтобы в дальнейшем организовать эти центры. Там будет гражданская организация, которая займется их обслуживанием. Вся программа рассчитана на два периода: до 2025 года и до 2035 года. До 2025 года будет реализована лунная программа, а именно подготовка космонавтов к высадке на Луну», — заявил Валерий Аксенов.
Ще на цю тему:
Оккупанты выставили на аукцион санаторий в Алуште
Севастопольская спортсменка взяла серебро на первенстве мира в классе яхт «Лазер-радиал»
До кінця року в ООН розглянуть дві "кримські" резолюції
Чубаров: Репрессии и преследования в Крыму не прекращаются
Гаага: Україна довела прийнятність справи про порушення прав татар та українців у Криму
Воєнкому окупованої Ялти повідомлено про підозру за примушення кримчан служити в російській армії, - прокуратура АРК
У Києві представили законопроєкт про захист політв’язнів, військовополонених і заручників
Щодо кризи в Азовському морі - ВАЖЛИВО!!!
Військові розповіли про «диверсантів», затриманих в окупованому Криму три роки тому