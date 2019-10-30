Скандальное заявление об участии «республики» в возобновлении «лунной программы» сделал "зампред" комитета Госсовета по строительству, транспорту и ТЭК оккупированного Крыма Валерий Аксенов.

По его словам, в Крыму будет создан центр дальней космической сязи, а также центр дистанционного зондирования Земли. Вишенкой на космоторте стало заявление о подготовке космонавтов для высадки на Луну, пишет flot2017.

Лунная программа и комплекс космической связи будут реализовываться в поселке Школьное, в Симферопольском районе.

«Сейчас ведутся работы в Москве по передаче военным и «Роскосмосу» 63 га земли для того, чтобы в дальнейшем организовать эти центры. Там будет гражданская организация, которая займется их обслуживанием. Вся программа рассчитана на два периода: до 2025 года и до 2035 года. До 2025 года будет реализована лунная программа, а именно подготовка космонавтов к высадке на Луну», — заявил Валерий Аксенов.