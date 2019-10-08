Крымская трасса «Таврида» бьет рекорды по ДТП
|11:15 11.11.2019
|Крым
8 ноября утром на трассе «Таврида» произошло очередные два ДТП.
Туман, ограниченная видимость и превышение скорости обусловили аварийно-опасную ситуацию, сообщает flot2017 со ссылкой на пресс-службу МЧС РФ по оккупированному Крыма.
В итоге за утро произошло два ДТП:
— столкнулись пять автомобилей: три легковые Chevrolet, Dacia, «Волга»;
— грузовик Ford и микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter.
Поблизости с первым местом массового столкновения в скором времени перевернулся грузовик «Iveco».
В обоих случаев ДТП понадобились усилия спасателей. В результате массового столкновения был госпитализирован водитель «Dacia». Также был госпитализирован водитель грузовика «Iveco».
Последствия столкновений ликвидированы усилиями спасателей.
Ще на цю тему:
13:00 11.11.2019
За два на поезда в Крым и обратно продали более 10 тысяч билетов
За два на поезда в Крым и обратно продали более 10 тысяч билетов
16:00 07.11.2019
Оккупанты заявляют, что трасса «Таврида» готова на 80%
Оккупанты заявляют, что трасса «Таврида» готова на 80%
19:15 31.10.2019
Оккупанты открестились от расписания поездов по Керченском мосту
Оккупанты открестились от расписания поездов по Керченском мосту
17:00 22.10.2019
Оккупанты хотят построить железнодорожную станцию у терминала аэропорта Симферополя
Оккупанты хотят построить железнодорожную станцию у терминала аэропорта Симферополя
20:00 10.10.2019
В Севастополе комплекс "Дорожный пристав" успешно ищет в потоке машин водителей-должников
В Севастополе комплекс "Дорожный пристав" успешно ищет в потоке машин водителей-должников
16:00 08.10.2019
Начало движения грузовых поездов по Керченскому мосту начнется на полгода позже заплпнированного
Начало движения грузовых поездов по Керченскому мосту начнется на полгода позже заплпнированного
12:30 08.10.2019
«Крымскую железную дорогу» хотят раздробить на два предприятия
«Крымскую железную дорогу» хотят раздробить на два предприятия
19:30 07.10.2019
"Трасса смерти": Под Белогорском в Крыму в ДТП погиб водитель КамАЗа
"Трасса смерти": Под Белогорском в Крыму в ДТП погиб водитель КамАЗа