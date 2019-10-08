8 ноября утром на трассе «Таврида» произошло очередные два ДТП.



Туман, ограниченная видимость и превышение скорости обусловили аварийно-опасную ситуацию, сообщает flot2017 со ссылкой на пресс-службу МЧС РФ по оккупированному Крыма.

В итоге за утро произошло два ДТП:

— столкнулись пять автомобилей: три легковые Chevrolet, Dacia, «Волга»;

— грузовик Ford и микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter.

Поблизости с первым местом массового столкновения в скором времени перевернулся грузовик «Iveco».

В обоих случаев ДТП понадобились усилия спасателей. В результате массового столкновения был госпитализирован водитель «Dacia». Также был госпитализирован водитель грузовика «Iveco».

Последствия столкновений ликвидированы усилиями спасателей.