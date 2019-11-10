Канцлерка Німеччини Ангела Меркель заявила, що через конфлікт на Донбасі та незаконну анексію Криму питання оборони НАТО і країн-членів знову опинилося в центрі уваги.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Меркель заявила у своєму відеозверненні, оприлюдненому в неділю і присвяченому 64-річниці з часу заснування Бундесверу.

Меркель зазначила, що сьогодні перед Бундесвером стоять нові виклики.

"Це означає, що він має бути добре обладнаний, а також мати необхідну фінансову свободу дій", - зазначила німецька канцлерка.

Вона підкреслила, що "через конфлікт в Україні та анексію Криму тема захисту країни та союзу знову більшою мірою опинилася в центрі уваги". "Щоб добре виконати обидва завдання, Бундесвер потребує відповідних фінансових ресурсів", - додала вона.

Канцлерка наголосила, що Німеччина є членом НАТО, який є "центральним стовпом нашої оборони", проте сьогодні стає все більш зрозуміло, що європейці, в тому числі у складі НАТО, повинні брати на себе більше відповідальності.

Цього тижня активізувалась дискусія серед союзників у Альянсу після заяви президента Франції Макрона про смерть мозку НАТО. У інтерв’ю журналу The Economist Макрон поскаржився на відсутність координації у прийнятті стратегічних рішень між Сполученими Штатами і їхніми союзниками по НАТО.

Канцлерка Німеччини Ангела Меркель заявила, що не поділяє думку Макрона про ситуацію в Альянсі.

Міністр оборони Німеччини Аннегрет Крамп-Карренбауер цього тижня заявила, що Німеччина витрачатиме на оборону 2% свого ВВП до 2031 року. Таким чином міністр вперше публічно заявила про мету досягти цільового показника НАТО перед міжнародною аудиторією, хоча й із запізненням – адже у 2014 році, після анексії Криму, лідери НАТО домовилися досягти витрат на оборону у 2% ВВП до 2024 року.