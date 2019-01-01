Участок месторождения подземных вод отдадут в пользование на 20 лет за миллион рублей, лесные земли "будут подвергаться рекреации" 49 лет.

Соответствующие лоты появились на сайте торгов. Согласно документации, Минприроды оккупированного Крыма проведет пять аукционов, пишут Примечания.

Первым лотом является скважина №1305 на участке Айвазовском Белогорского месторождения подземных вод. Победителю аукциона будет предоставлено право пользования недрами и выдана лицензия на пользование недрами с целевым назначением – геологическое изучение, разведка и добыча части запасов подземных минеральных вод для розлива, сроком на 20 лет. За это он должен разово заплатить 1 023 455 рублей.

Скважина № 1305, пробуренная в 1989 году на глубине 310 метров, принадлежит Администрации Приветненского сельского поселения Кировского района Республики Крым. В настоящее время она по концессионному соглашению от 30 июня 2018 предоставлена Обществу с ограниченной ответственностью «Торговый дом «Даир». Площадь участка недр составляет 0,0027 кв. км.

Участок Айвазовский расположен в пределах Белогорского месторождения подземных вод, которое является частью Равнинно-Крымского артезианского бассейна. Согласно постановлению Кабинета Министров Украины от 11.12.1996 №1499, Айвазовское проявление минеральных вод и указанная выше скважина вошли в перечень водных объектов, относящихся к категории лечебных.

Предельный годовой уровень добычи подземных минеральных вод на момент проведения аукциона устанавливается в количестве 91980,0 м3 /год (252,0 м3 /сут).

Это очень небольшой объем воды. При этом пользователь скважины может заниматься не только лечебным источником, но и проведением работ по разведке месторождений полезных ископаемых, в частности — известняков.

Согласно документации на сайте торгов, добытое из недр минеральное сырье является собственностью пользователя, то есть арендатора. Он имеет право использовать отходы своего горнодобывающего и связанных с ним перерабатывающих производств.

Стоит отметить, что более 86 % утвержденных запасов Крыма приходится на три месторождения, наиболее крупным из них является Альминское месторождение (почти 39 % общих запасов Крыма), на Северо–Сивашское приходится 26,5 %, на Белогорское – около 21 % всех запасов. Айвазовский является одним из 14-ти участков Белогорского месторождения.

Также Минприроды 31 октября выставило на конкурс участок Сакский Сакского месторождения минеральных термальных вод в районе села Прибрежное. Его тоже хотят отдать на 20 лет — за 2,3 млн рублей.

Идет продажа недр и в Черноморском, где ищут пользователя участку Джарылгачский — источника лечебной грязи «для геологического изучения, разведки и добычи». Его отдадут на пять лет за 664 017 рублей (стартовая цена).

Кроме скважины на торгах появилось четыре земельных участка. Минприроды ищет арендатора лесных земель. Три участка отдаются под рекреацию в Бахчисарайском районе (Куйбышевское и Соколинское лесничество) и еще один в Алуштинском лесничестве. Все — сроком на 49 лет.

Первый из наиболее крупных участков площадью 0,5 гектаров находится в поселке Соколиное. Ежемесячная стоимость аренды всего участка — 11 тысяч рублей.

Второй большой участок площадью 1 гектар расположен на территории Куйбышевского лесничества. Стоимость — 18,8 тысяч рублей в месяц.

Что появится на этой земле — пока неизвестно.

11 и 18 тысяч рублей за аренду огромных лесных участков — сумма на первый взгляд небольшая. Однако рекорд не бьет. В начале апреля 2018 года «Примечания» выяснили, что экс-губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников отдал частной компании 3800 га лесов за 270 рублей в год на территории Орлиновского лесничества. Это всего 7 копеек за гектар в год. Никакого конкурса при этом не было.



Фото: география-земли.рф/