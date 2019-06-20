Турция в 2019 году увеличила объем импорта казахстанской нефти в четыре раза.

Тот факт, что казахстанская нефть выходит на мировой рынок посредством нефтепровода Баку-Тбилиси-Джейхан вызывает удовлетворение у Анкары, сказал вице-президент Турции Фуат Октай бизнес-форуме Турция-Казахстан в Стамбуле, пишет издание Анадолу.

Октай призвал турецких предпринимателей воспользоваться возможностями инвестиционной среды Казахстана.

«Бизнес-круги могут внести весомый вклад в достижение целей, поставленных президентами двух стран. Уверен, что мы сможем довести товарооборот до 10 млрд долларов в год. Анкара полна решимости стимулировать взаимодействие с Нур-Султаном», - сказал вице-президент Турции.