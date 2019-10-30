Более 300 участников Всероссийского военно-патриотического общественного движения (ВВПОД) «Юнармия» со всей России в возрасте от 12 до 17 лет примут участие в дополнительных общеразвивающих программах патриотической направленности в оккупированном Крыму.

Новые программы под названиями «Юнармеец» и «Школа будущих командиров» будут реализованы на базе Международного детского центра «Артек», пишет пресс-служба Минобороны России.

В рамках мероприятий юнармейцы проведут встречи с Героями России, примут участие в патриотической акции «Служить России суждено тебе и мне», а также проведут турнир по лазертагу.

Кроме того, на территории парка «Патриот» в Севастополе состоится военно-патриотическая игра «Щит и меч».

Мероприятия для юнармейцев пройдут в период с 10 ноября по 1 декабря.