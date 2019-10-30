В оккупированный Крым приедут юнармейцы со всей России
|10:00 11.11.2019
|Крым
Более 300 участников Всероссийского военно-патриотического общественного движения (ВВПОД) «Юнармия» со всей России в возрасте от 12 до 17 лет примут участие в дополнительных общеразвивающих программах патриотической направленности в оккупированном Крыму.
Новые программы под названиями «Юнармеец» и «Школа будущих командиров» будут реализованы на базе Международного детского центра «Артек», пишет пресс-служба Минобороны России.
В рамках мероприятий юнармейцы проведут встречи с Героями России, примут участие в патриотической акции «Служить России суждено тебе и мне», а также проведут турнир по лазертагу.
Кроме того, на территории парка «Патриот» в Севастополе состоится военно-патриотическая игра «Щит и меч».
Мероприятия для юнармейцев пройдут в период с 10 ноября по 1 декабря.
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