Самолет российской авиакомпании S7 трижды не смог вылететь из аэропорта Толмачево.

Как сообщает НГС, рейс 5115 из Новосибирска в Краснодар должен был вылететь 8 ноября в 11:25, пишет ghall.com.

Однако из-за неполадок с двигателем самолет не смог взлететь и вернулся на стоянку. Технический персонал попытался решить проблему, заправил борт. Но ни на второй, ни на третий раз взлететь не удалось.

Все это время 137 пассажиров находились в самолете. Лишь после третьей неудачной попытки их вывели в стерильную зону Толмачево.

Последняя посадка началась после 15:00, когда авиакомпания заменила борт.

Ранее в результате авиакатастрофы с российским лайнером Sukhoi Superjet 100 в аэропорту Шереметьево погиб 41 человек.