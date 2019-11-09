Очередное ЧП произошло с российским самолетом
|09:45 11.11.2019
|Россия
Самолет российской авиакомпании S7 трижды не смог вылететь из аэропорта Толмачево.
Как сообщает НГС, рейс 5115 из Новосибирска в Краснодар должен был вылететь 8 ноября в 11:25, пишет ghall.com.
Однако из-за неполадок с двигателем самолет не смог взлететь и вернулся на стоянку. Технический персонал попытался решить проблему, заправил борт. Но ни на второй, ни на третий раз взлететь не удалось.
Все это время 137 пассажиров находились в самолете. Лишь после третьей неудачной попытки их вывели в стерильную зону Толмачево.
Последняя посадка началась после 15:00, когда авиакомпания заменила борт.
Ранее в результате авиакатастрофы с российским лайнером Sukhoi Superjet 100 в аэропорту Шереметьево погиб 41 человек.
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