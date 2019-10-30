На Черноморском флоте страны-агрессора проходит сбор с командирами кораблей и воинских частей на допуск к самостоятельному управлению.

В мероприятии принимают участие более 100 военнослужащих, занимающих командные должности на кораблях и в воинских частях ЧФ, пишет пресс-служба Минобороны России.

Сбор проводится в 2 этапа. На первом этапе, командиры сдают экзаменационную сессию в учебном центре соединения кораблей охраны водного района и в Черноморском высшем военно-морском училище им. П.С. Нахимова, в ходе которой осуществляется проверка теоретических знаний офицеров.

На втором этапе сбора командирам предстоит подтвердить свои практические навыки в самостоятельном управлении подчинёнными кораблями и воинскими частями.