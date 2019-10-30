На Черноморском флоте проходит сбор с командирами кораблей и воинских частей
|12:00 11.11.2019
|Крым
На Черноморском флоте страны-агрессора проходит сбор с командирами кораблей и воинских частей на допуск к самостоятельному управлению.
В мероприятии принимают участие более 100 военнослужащих, занимающих командные должности на кораблях и в воинских частях ЧФ, пишет пресс-служба Минобороны России.
Сбор проводится в 2 этапа. На первом этапе, командиры сдают экзаменационную сессию в учебном центре соединения кораблей охраны водного района и в Черноморском высшем военно-морском училище им. П.С. Нахимова, в ходе которой осуществляется проверка теоретических знаний офицеров.
На втором этапе сбора командирам предстоит подтвердить свои практические навыки в самостоятельном управлении подчинёнными кораблями и воинскими частями.
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