МЗС відреагувало на рішення суду ООН у справі “Україна проти Росії”
|20:44 08.11.2019
|Украина
Міністерство закордонних справ України відреагувало на рішення Міжнародного суду ООН щодо юрисдикції у справі “Україна проти Росії.”
“Міжнародний Суд ООН виніс рішення на користь України, визнавши, що він має юрисдикцію у справі України проти Російської Федерації!” — передає УНН з посиланням на сторінку МЗС у Facebook.
Речниця Міністерства Катерина Зеленко у Twitter зазначила, що “сьогодні знаковий день для України”.
У свою чергу заступниця міністра закордонних справ Олена Зеркаль була лаконічнішою, зазначивши у себе в Facebook: “Ми виграли”.
Сьогодні Міжнародний суд ООН в нідерландському місті Гаага оголосив рішення у справі “Україна проти Російської Федерації”.
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