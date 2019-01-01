Міністерство закордонних справ України відреагувало на рішення Міжнародного суду ООН щодо юрисдикції у справі “Україна проти Росії.”

“Міжнародний Суд ООН виніс рішення на користь України, визнавши, що він має юрисдикцію у справі України проти Російської Федерації!” — передає УНН з посиланням на сторінку МЗС у Facebook.

Речниця Міністерства Катерина Зеленко у Twitter зазначила, що “сьогодні знаковий день для України”.

У свою чергу заступниця міністра закордонних справ Олена Зеркаль була лаконічнішою, зазначивши у себе в Facebook: “Ми виграли”.

Сьогодні Міжнародний суд ООН в нідерландському місті Гаага оголосив рішення у справі “Україна проти Російської Федерації”.