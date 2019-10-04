Сполучені Штати Америки пишаються тим, що допомагають Україні відбивати збройну агресію Росії.

Про це заявив держсекретар США Майк Помпео, виступаючи 8 листопада в Берліні в Фонді Кербера, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Президент Трамп не раз і не два, а тричі надав українцям засоби, якими вони можуть захистити себе від російської агресії на Донбасі. Ми цим пишаємося, ми думаємо, в цьому є сенс – для свободи, для Європи, для світу та суверенітету України», - сказав Помпео.

Він згадав, як був на Мюнхенській конференції з безпеки в 2015-16 роках як конгресмен, коли точилися дискусії, чи має бути надано озброєння для захисту Україні. Тоді ФРН вирішила, що це хибна ідея, і США за часів президентства Барака Обами думали так само, підкреслив Помпео.

Держсекретар підкреслив, що його країна дуже чітко визначила свою позицію щодо окупації Криму.

Він назвав Україну «проєктом, над яким США працює багато років». Завданням є допомога зробити Україну процвітаючою, менш корумпованою і «спроможною рухатися в напрямку Заходу».

На запитання із залу, наскільки США віддані досягненню миру та стабільності в Україні без будь-яких умов Помпео чітко заявив: «Дуже віддані».

Міністр також зазначив, що 30 років тому, коли впав Берлінський мур, всі думали, що з колапсом комунізму в Берліні, Москві, в усьому східному блоці це стане незворотнім трендом по всьому світу, що демократія буде ширитися, що можна буде відійти від концепції блоків і військових альянсів.

«На жаль, ми помилялися. Сьогодні Росія з колишнім офіцером КГБ на чолі, який служив у Дрездені, вторгається в сусідні країни та лінчує політичних опонентів, пригнічує незалежність православної церкви в Україні. Саме зараз, поки ми тут говоримо, російська поліція проводить рейди та застосовує тортури проти кримських татар і українців, які працюють в опозиції до російської агресії», - сказав політик.

Він зауважив, що США «тому грають жорстко, намагаючись, щоб Німеччина не стала залежною від російської енергії», оскільки не хочуть, щоб забезпечення Європи енергією залежало від Володимира Путіна. Важко вибороти свободу треба захищати разом і всіма способами, підкреслив він.

Як повідомлялося, 2019 року Україна має отримати від США близько $400 млн на оборонні потреби.