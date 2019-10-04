Держдеп США вирішив скасувати посаду спецпредставника в Україні: в чому причина

20:15 08.11.2019   Украина

Державний департамент США може повністю ліквідувати посаду спеціального представника з питань України.

Про це пише Foreign Policy з посиланням на власні джерела. Посадові обов'язки будуть розподілені між іншими чиновниками Держдепу, робота яких теж пов’язана з питаннями України, передає OBOZREVATEL.

“Посада спецпредставника США в Україні, яку раніше обіймав Курт Волкер, буде ймовірно повністю ліквідована”, – йдеться у повідомленні.

Згідно з інформацією видання, посаду Волкера, найімовірніше, скасують у зв’язку з тим, що адміністрації президента США Дональда Трампа буде важко знайти відповідного кандидата для України через "її непросту роль".

Нинішні та колишні американські чиновники вважають, що пост спецпредставника США в Україні несе значні ризики для репутації дипломатів, зважаючи на те, що Курт Волкер подав у відставку на тлі скандалу про імовірний тиск Трампа на Зеленського.

Ті, хто були причетні до неї і дали свідчення Конгресу в справі про імпічмент, зіткнулися з тиском із боку юристів Держдепартаменту, а їхня кар’єра дуже постраждала.

"Ніхто в здоровому глузді не захоче вступити в цю роль. Це чітка проблема, коли весь світ буде стежити за кожним твоїм рухом. А ще у тебе керівництво в Держдепартаменті, яке не демонструє бажання заступатися за своїх людей навіть у базових речах", – сказав колишній чиновник США.

Відомо, що цю посаду Волкер обіймав із липня 2017 року по жовтень 2019 року.

Як повідомлялося раніше, 27 вересня Волкер подав у відставку на тлі скандалу в США, що вибухнув після телефонної розмови лідера США Дональда Трампа і президента України Володимира Зеленського.

Нагадаємо, що нещодавно колишній спецпредставник США в Україні дав свідчення в Конгресі.



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