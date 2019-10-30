Оккупанты ненавидят крымских татар, потому что 99,5% из них бойкотировали «референдум» — Джемилев
|20:01 08.11.2019
|Крым
Причина особой враждебности и ненависти оккупантов по отношению к крымским татарам заключается в том, что 99,5% коренного народа Крыма бойкотировали так называемый «референдум» о присоединении полуострова к РФ.
Об этом заявил лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев на форуме The Liberty Summit в Киеве, сообщает ATR.
«Причину особой враждебности и ненависти оккупантов к коренному народу понять не трудно: потому что народ на 99,5% — это точные данные — полностью бойкотировал российский так называемый референдум по присоединению Крыма. И продолжает в своей массе бойкотировать все их мероприятия, так называемые выборы. Всем своим видом демонстрирует, что они не являются гражданами Российской Федерации», — отметил Джемилев.
Также репрессии против крымских татар вызваны тем, что они поддерживают своих соотечественников на судах, а также помогают семьям политзаключенных.
Напомним, Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.
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