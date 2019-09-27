ЄС і США закликали владу Молдови до компромісу на тлі можливого падіння уряду
|19:45 08.11.2019
|Молдова
Посольство США і представництво ЄС в Молдові закликали політичних лідерів країни до компромісу на тлі можливої відставки уряду.
Про це повідомляє "Європейська правда".
Посольство США у п'ятницю опублікувало у Facebook заяву, у якій висловило підтримку зусиллям прем'єр-міністра Санду, президента Додона та правлячої коаліції "щодо подолання політичного глухого кута".
"Реформи, критично важливі для демократичного розвитку Молдови, вже занадто довго затримуються", - заявило посольство.
"Як друг Молдови, ми закликаємо політичних лідерів країни швидко досягти консенсусу щодо рішення, яке збереже шлях до реформи правосуддя та дозволить уряду працювати над покращенням життя всіх молдован", - закликало відомство.
Заяву практично аналогічного змісту у своєму Facebook оприлюднив глава представництва ЄС у Молдові Петер Михалко.
Як повідомлялось, молдовські соціалісти вимагають від уряду відкликати поправки до закону "Про прокуратуру". Якщо цього не трапиться, уряду Санду загрожує відставка.
У ці хвилини розпочалось засідання молдовського парламенту, на якому депутати або домовляться, як вирішити кризу, або висловлять недовіру уряду.
Згідно з поправками, які не влаштовують соціалістів, прем'єр-міністр отримує право обирати кандидатів на пост генпрокурора і потім представляє їх Вищій раді прокурорів.
Також соціалісти вимагають відставки міністра юстиції Стамате, яка анулювала результати конкурсу на посаду генпрокурора.
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