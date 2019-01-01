У п’ятницю, 8 листопада, Александрійський патріархат офіційно повідомив про визнання Православної церкви України.

Про це йдеться в офіційній заяві Александрійського патріархату, опублікованому архієпископом ПЦУ Євстратієм, передає НВ.

«Піклуючись про єдність Православної Церкви, ми прийшли до рішення визнати Автокефалію Православної Церкви України і її Предстоятеля Блаженнішого к.к. Епіфанія, бо прийшов час. Папа і Патріарх Александрійський і всієї Африки Феодор II», — йдеться в заяві.

Раніше про визнання ПЦУ Александрійським патріархатом повідомляли ЗМІ.

Александрійський патріархат став першим серед старих патріархатів православного світу (після Константинополя, який надав томос), який почав євхаристійне спілкування з ПЦУ і почав згадувати її предстоятеля.

Александрійський патріархат займає друге місце в диптиху православних церков світу.

Багато інших помісних церкви заявляли, що будуть визначатися щодо свого ставлення до Православної церкви України після того, як її визнають старі патріархати (Александрійський, Єрусалимський, Антіохійський).

Православна церква України була створена на об'єднавчому соборі у Софії Київській 15 грудня 2018 року, її предстоятелем було обрано митрополита Епіфанія.

Томос, який підтверджує автокефалію, був вручений Епіфанію патріархом Варфоломієм у Константинополі 6 січня 2019 року. ПЦУ стала п’ятнадцятою церквою у диптиху помісних православних церков світу.

Отже, наразі ПЦУ офіційно визнана Вселенським патріархатом і Елладською православною церквою, та Александрійським патріархатом.

РПЦ у відповідь вже розірвала стосунки з двома першими грецькими церквами.

До складу ПЦУ вже перейшло більше 500 парафій зі складу Московського патріархату в Україні.

Московський патріархат відмовився визнати Православну церкву України. Його приклад наслідували залежні від Москви Антиохійський патріархат, Православна церква Чеських і Словацьких земель, Польська православна церква, а також союзна РПЦ Сербська церква.